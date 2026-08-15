La labor de los socorristas en el edificio Vanessa se mantiene: hay esperanza por encontrar personas

Las labores de rescate continúan sin descanso en el edificio Vanessa, ubicado en la carrera novena con calle 44 en el sur de Cali, donde equipos especializados buscan a 12 personas desaparecidas tras el terremoto.

La esperanza se mantiene viva entre rescatistas y familiares, pese al paso de las horas y las difíciles condiciones estructurales.

¿Cuántas personas puede haber?

Según reportes oficiales, 22 personas se encontraban dentro del edificio Vanesa en la mañana del 10 de agosto cuando ocurrió el sismo. Hasta el momento, han sido recuperados 10 cuerpos, incluyendo el de un menor de edad. Los equipos trabajan actualmente en la recuperación de dos cuerpos ya identificados en el interior de la estructura colapsada.

“Estamos trabajando alrededor de 80 personas entre bomberos de Cali, bomberos de Jumbo y bomberos aeronáuticos. Tenemos el apoyo de personal de Israel”, informó el portavoz de los equipos de rescate en el lugar.

Las operaciones de búsqueda se desarrollan bajo condiciones extremadamente peligrosas, dado que edificaciones vecinas presentan riesgo inminente de colapso.

El director regional de la Defensa Civil detalló que la organización activó todos sus protocolos desde el primer momento: “Respondimos con 300 voluntarios, cuatro equipos livianos para el Valle. Mandamos un equipo liviano y tenemos equipos de rescate de Cauca, Nariño y naturalmente los del Valle. Boyacá nos está apoyando también”.

Solidaridad desbordada en Cali

La solidaridad ciudadana se ha hecho evidente en las calles de Cali. Vehículos particulares, buses, camiones y motocicletas transportan ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas, en una movilización espontánea de apoyo a las víctimas del terremoto.

Los rescatistas monitorean constantemente el edificio adyacente, que en cualquier momento puede colapsar y ha estado presentando unos movimientos leves, según informaron las autoridades. Esta situación ha obligado a suspender temporalmente las operaciones exteriores, concentrando los esfuerzos en el interior de la estructura.

La zona del sur de Cali quedó ampliamente afectada, con varias edificaciones mostrando graves daños estructurales. Los equipos de socorro mantienen un perímetro de seguridad amplio debido al riesgo que representan las construcciones comprometidas.