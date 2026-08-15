¿Dormir hasta tarde el fin de semana puede recuperar realmente el sueño perdido?

Entre el trabajo, el estudio, las responsabilidades y las noches frente al celular, muchas personas terminan durmiendo menos de lo que necesitan de lunes a viernes.

Y cuando llega el fin de semana aparece una estrategia casi automática: apagar la alarma y dormir varias horas más.

La pregunta es si esas horas adicionales realmente permiten al organismo recuperar el descanso perdido.

La respuesta de los científicos no es tan sencilla como un sí o un no. De hecho, diferentes investigaciones recientes han encontrado resultados distintos sobre los efectos del llamado “sueño de recuperación” o catch-up sleep.

¿Qué pasa cuando una persona duerme poco durante la semana?

El sueño no es simplemente un periodo en el que el cuerpo “se apaga”. Durante esas horas ocurren procesos relacionados con la memoria, la regulación hormonal, el metabolismo, el sistema inmunitario y la recuperación física.

Por eso, acumular noches de descanso insuficiente puede generar una especie de “deuda de sueño”. El problema aparece cuando se intenta solucionar todo de golpe durante el fin de semana.

Una revisión publicada en 2025 señala que dormir más temporalmente puede disminuir el cansancio y mejorar el estado de ánimo y algunos aspectos del rendimiento cognitivo, pero advierte que no necesariamente compensa por completo una privación de sueño crónica.

¿Entonces dormir más el sábado y domingo sí puede ayudar?

Hay investigaciones que sugieren que sí podría existir algún beneficio.

Un estudio publicado en Sleep analizó datos de más de 73.000 adultos del Reino Unido cuyo sueño fue medido mediante dispositivos. Sin embargo, sus resultados fueron diferentes a investigaciones anteriores: no encontraron una asociación significativa entre dormir más los fines de semana y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares o mortalidad.

Esto es importante porque demuestra que no se puede afirmar que dormir muchas horas el fin de semana proteja automáticamente al corazón.

Otros estudios, en cambio, sí han encontrado asociaciones favorables. Una investigación presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología encontró que las personas con mayor cantidad de sueño compensatorio durante los fines de semana presentaban un menor riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca.

¿Por qué los resultados de los estudios no coinciden?

Una de las razones es que no todas las investigaciones miden el sueño de la misma manera.

Algunos trabajos utilizan cuestionarios en los que las personas recuerdan cuánto duermen; otros emplean dispositivos que registran directamente sus patrones de descanso.

Además, hay diferencias en la edad de los participantes, sus hábitos, enfermedades previas, horarios de trabajo y cuánto sueño perdían durante la semana.

Por eso, los investigadores todavía estudian cuánto sueño adicional puede ser beneficioso, en qué personas y bajo qué circunstancias.

¿Cuál sería entonces la mejor estrategia?

La evidencia disponible apunta a que lo ideal no es pasar toda la semana durmiendo poco para intentar recuperarse el sábado.

Para la mayoría de los adultos, las recomendaciones generales se sitúan alrededor de 7 a 9 horas de sueño por noche, procurando además mantener horarios relativamente constantes.

Dormir un poco más un fin de semana después de una semana particularmente agotadora puede ayudar a sentirse menos cansado. Pero convertirlo en la única estrategia para compensar una falta de sueño permanente no parece ser una solución suficiente.

En otras palabras: dormir más el fin de semana puede ayudar a recuperarse, pero no debería convertirse en una licencia para dormir mal durante toda la semana.