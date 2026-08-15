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Festival Nacional de Danza Andina: ¿Cuándo, dónde es y cuál es su programación?

El certamen folclórico reúne agrupaciones de todo el país en la provincia de Sabana Centro, combinando tradición cultural con el turismo de la Mina de Sal.

Festival Nacional de Danza Andina: ¿Cuándo, dónde es y cuál es su programación?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:00 a. m.
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Nemocón se convertirá este fin de semana en el epicentro de la danza tradicional colombiana con la realización del 34º Festival y Concurso Nacional de Danza Andina, programado del 15 al 17 de agosto.

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La agenda del festival se desarrollará en tres jornadas completas, permitiendo a los asistentes disfrutar de las distintas expresiones de la música y danza tradicional andina colombiana.

Las agrupaciones participantes representan la diversidad folclórica del país, convirtiendo el evento en una vitrina de la identidad cultural regional.

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¿Dónde y cuándo será el Festival Nacional de Danza Andina?

Nemocón, ubicado a menos de dos horas de Bogotá, espera recibir miles de visitantes durante el puente festivo, entre el 15 y 17 de agosto.

El certamen folclórico, que durante más de tres décadas ha posicionado a Nemocón como referente cultural de la región central del país, reunirá agrupaciones de danza de distintos departamentos que competirán por el título nacional.

Durante el festival, el municipio amplía su oferta gastronómica y comercial para atender el flujo de turistas, consolidando una propuesta que combina cultura y patrimonio en un solo destino.

Esta doble oferta posiciona a Nemocón como una de las alternativas más atractivas de Cundinamarca para el puente festivo de agosto.

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Programación del Festival Nacional de Danza Andina

Las actividades incluyen desfiles, competencias y presentaciones en la plaza principal del municipio, conformando una agenda cultural diseñada para todo tipo de público.

Paralelamente a las actividades del festival, los visitantes tienen la posibilidad de complementar su experiencia con un recorrido por la Mina de Sal de Nemocón, declarada de interés turístico y considerada uno de los atractivos subterráneos más visitados de Colombia.

El recorrido se realiza a 80 metros de profundidad, donde túneles formados por siglos de explotación minera (que se remonta a la época prehispánica) conforman un trayecto patrimonial que combina historia, geología y arte.

El tour guiado por los socavones incluye la observación de formaciones cristalinas iluminadas y espacios que recrean el oficio minero que dio origen al municipio.

Entre los puntos más destacados se encuentran los espejos de salmuera, superficies de agua salobre que reflejan juegos de luz del techo de la mina y que se han consolidado como uno de los escenarios más fotografiados del turismo en Cundinamarca.

La visita a la mina no exige condición física especial y ofrece condiciones ambientales estables durante todo el año, lo que la hace accesible para familias, parejas y grupos de amigos.

Adicionalmente, el atractivo permite el ingreso con mascotas, ampliando las posibilidades para quienes buscan una salida familiar completa.

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