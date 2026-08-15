¿Qué posición ocupa Colombia en el mundo ante el riesgo de desastres naturales?

Terremotos, inundaciones y otros fenómenos naturales hacen parte de las amenazas que enfrenta Colombia. Un informe internacional advierte que la vulnerabilidad social e institucional del país también juega un papel determinante y lo ubica entre las naciones con mayor riesgo de desastres del mundo.

Colombia aparece entre los países con mayor riesgo

El WorldRiskReport, elaborado por Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto para el Derecho Internacional de la Paz y el Derecho Internacional Humanitario, analizaron distintos factores para establecer el nivel de riesgo de cada país frente a los desastres naturales.

En el caso colombiano, uno de los indicadores que más preocupa es precisamente la falta de capacidades de afrontamiento, que alcanzó un puntaje de 50,87.

Esta categoría evalúa qué tan preparada está una sociedad para responder cuando ocurre un desastre y qué recursos tiene disponibles para atender sus consecuencias.

El informe identifica dificultades relacionadas con la capacidad institucional para enfrentar problemas derivados de una emergencia, así como factores asociados con la violencia, la corrupción y la estabilidad política.

El sistema de salud también aparece como un elemento relevante. La disponibilidad de médicos, camas hospitalarias y recursos para atender una emergencia puede convertirse en una limitación cuando un desastre afecta simultáneamente a varias regiones.

¿Qué lugar ocupa Colombia en el riesgo mundial?

La combinación de estos factores ubica a Colombia en el cuarto lugar mundial en riesgo de desastres naturales, solo por detrás de Filipinas, India e Indonesia.

Gráfico: La República

Además, el país ocupa el primer lugar entre las naciones de América Latina.

El resultado muestra que el desafío para Colombia tiene dos dimensiones: reducir la exposición de la población a los fenómenos naturales y fortalecer las condiciones que permiten responder cuando estos ocurren.

La prevención, la infraestructura, los servicios de salud y la capacidad institucional se convierten así en factores determinantes para reducir las consecuencias de futuras emergencias.