Esto es todo lo que tiene que saber sobre la ampliación del horario de rumba en Bogotá

Con la Resolución Conjunta 001 de 2025, Bogotá revirtió, de manera parcial, los efectos del Decreto 293 de 2025, con el que el horario de rumba en la ciudad se estableció hasta las 3:00 de la madrugada.

Tras un análisis técnico, las secretarías de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Económico, Salud, Ambiente, Planeación y Movilidad, anunciaron que 19 de 27 zonas comerciales con potencial de vida y economía nocturna cumplen con los criterios definidos por las autoridades para convertirse en zonas focalizadas de Expendio y Consumo Extendido.

La medida, que aplica a bares y a discotecas, no a tiendas de barrio, permitirá que operen entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la madrugada del día siguiente, si se encuentran dentro de las llamadas zonas focalizadas.

El estatus de zona focalizada estará bajo constante revisión:

De acuerdo con las autoridades, las zonas focalizadas serán sometidas a evaluación cada seis meses y podrán perder el beneficio de ampliación del horario de rumba.

En las 19 zonas seleccionadas se realizarán controles permanentes y acciones de vigilancia “para garantizar el cumplimiento de las normas”.

Y podrían verse afectadas las que registren un mayor número de reportes de ruido, llamadas al 123 para reportar comportamientos contrarios a la sana convivencia y sanciones de las autoridades a los establecimientos de expendio y consumo extendido.

Estas son las 19 zonas focalizadas en las que ampliarán el horario de rumba: