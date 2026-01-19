CANAL RCN
Colombia

Esto es todo lo que tiene que saber sobre la ampliación del horario de rumba en Bogotá

En total, son 19 zonas focalizadas, en las que la Alcaldía prometió controles permanentes y acciones de vigilancia “para garantizar el cumplimiento de las normas”.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 19 de 2026
04:56 p. m.
Con la Resolución Conjunta 001 de 2025, Bogotá revirtió, de manera parcial, los efectos del Decreto 293 de 2025, con el que el horario de rumba en la ciudad se estableció hasta las 3:00 de la madrugada.

Tras un análisis técnico, las secretarías de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Económico, Salud, Ambiente, Planeación y Movilidad, anunciaron que 19 de 27 zonas comerciales con potencial de vida y economía nocturna cumplen con los criterios definidos por las autoridades para convertirse en zonas focalizadas de Expendio y Consumo Extendido.

La medida, que aplica a bares y a discotecas, no a tiendas de barrio, permitirá que operen entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la madrugada del día siguiente, si se encuentran dentro de las llamadas zonas focalizadas.

El estatus de zona focalizada estará bajo constante revisión:

De acuerdo con las autoridades, las zonas focalizadas serán sometidas a evaluación cada seis meses y podrán perder el beneficio de ampliación del horario de rumba.

En las 19 zonas seleccionadas se realizarán controles permanentes y acciones de vigilancia “para garantizar el cumplimiento de las normas”.

Y podrían verse afectadas las que registren un mayor número de reportes de ruido, llamadas al 123 para reportar comportamientos contrarios a la sana convivencia y sanciones de las autoridades a los establecimientos de expendio y consumo extendido.

Estas son las 19 zonas focalizadas en las que ampliarán el horario de rumba:

  • La Calle 172ª, en la localidad de Usaquén.
  • Chapinero Central, en la localidad de Chapinero.
  • Zona Rosa, en la localidad de Chapinero.
  • Marly, en la localidad de Chapinero.
  • Bosa Centro, en la localidad de Bosa.
  • Cuadra Alegre, en la localidad de Kennedy.
  • Centro Fontibón, en la localidad de Fontibón.
  • Modelia, en la localidad de Fontibón.
  • Álamos, en la localidad de Engativá.
  • Las Ferias zona 2, en la localidad de Engativá.
  • Las Ferias Zona 1, en la localidad de Engativá.
  • Boyacá -Santa María, en la localidad de Engativá.
  • Lombardia, en la localidad de Suba.
  • Los Pórticos, en la localidad de Suba.
  • Subazar, en la localidad de Suba.
  • La Favorita, en la localidad de Los Mártires.
  • San Andresito San José, en la localidad de Los Mártires.
  • Calle Octava Sur, en la localidad de Puente Aranda.
  • El Galán, en la localidad de Puente Aranda.
