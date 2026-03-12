CANAL RCN
Restricción en la vía Cúcuta – Sardinata por hallazgo de explosivos

Los uniformados realizaron la detonación controlada para evitar afectaciones a la población civil.

marzo 12 de 2026
09:52 p. m.
Durante varias horas fue restringido el paso por la vía que conecta a Cúcuta con Sardinata, luego de que tropas del Ejército Nacional localizaran tres artefactos explosivos a orilla de carretera.

Según las autoridades, estos elementos iban a ser activados aparentemente contra la fuerza pública en esta zona del Norte de Santander. Los uniformados realizaron la detonación controlada para evitar afectaciones a la población civil.

Recrudecimiento tras tregua

La Alta Consejería para la Paz en Norte de Santander informó que, tras cinco días de relativa calma por una tregua de los grupos armados ilegales, se registraron nuevamente acciones violentas.

El hallazgo de los explosivos se suma a otros hechos que han generado alarma en la región, donde la presencia de actores armados continúa afectando la seguridad y la movilidad.

Drones y explosivos en zona rural

En áreas rurales entre Tibú y El Tarra se reportó el sobrevuelo de drones que alertaron a la comunidad. Hombres armados dejaron artefactos explosivos que fueron neutralizados por el grupo Marte del Ejército Nacional.

De igual manera, en la vereda Angalia, entre Filogringo y Tibú, se registró la presencia de drones que amedrentaron a los habitantes, reforzando la preocupación por el uso de nuevas tecnologías en acciones de intimidación contra la población civil.

