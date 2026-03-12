Viernes 13: ¿dónde nació la superstición de este día al relacionarlo con mala suerte?

Las supersticiones son creencias irracionales que se basan en relaciones de causa y efecto sin explicación alguna. Usualmente, estas se encuentran relacionadas con temas de mala suerte por lo que cada una ha sido adaptada o modificada dependiendo del lugar o la cultura en donde aplique.

Pese a que varias de estas se encuentran alejadas de la razón y la ciencia, algunas personas deciden restringirse de realizar actividades para evitar las posibles consecuencias.

¿Por qué se cree que el viernes 13 es de mala suerte?

Una de las supersticiones más famosas y duraderas con el paso de los años ha sido la creencia de que los viernes 13 se encuentran relacionados con sucesos catastróficos o de mala suerte. Esta creencia se ha visto reforzada por la franquicia de películas ‘Viernes 13’ que, de manera inevitable, han aumentado la superstición entre millones de personas.

Pese a que no hay registros sobre el origen de esta superstición, existen varios hechos relacionados con el asunto. Históricamente se ha desarrollado un miedo en torno al número 13 y el asunto se remonta a la mitología nórdica cuando Loki, el dios del engaño, se convirtió en el décimo tercer dios y fue quien causó la muerte de su hermano.

Otro de los antecedentes ligados a este número corresponden a escritos del siglo catorce en donde filósofos describen los viernes como días de desgracia en donde ocurren las más terribles catástrofes.

Una de las historias más famosas, publicada en 1907, trata sobre una de las fábulas más oscuras de Wall Street en donde un corredor de bolsa generaba bonanzas y caídas en la bolsa para dejar en la ruina a todos sus enemigos. Todo esto lo ocasiona justo los viernes 13.

Lucha contra la superstición

La doctrina del ‘The Thirteen Club’ se convirtió, paradójicamente, en unos de los mayores impulsadores del miedo colectivo sobre el viernes 13.

Se trataba de una sociedad estadounidense de 13 personas que se dedicaban a desafiar este tipo de supersticiones al reunirse todos los días 13, especialmente los viernes, en donde comían debajo de escaleras, rompían espejos y derramaba sal para desvirtuar dicha creencia.

Aunque que millones de personas ni siquiera se percatan de que el día 13 del mes cae un viernes, hay otras que prefieren aguardar en casa pacientes hasta que el reloj marque nuevamente el día 14.