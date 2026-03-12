Independiente Medellín aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2026

El Deportivo Independiente Medellín consiguió uno de los objetivos más importantes de la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo antioqueño derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras en el partido de vuelta de la Fase 3 disputado en el Estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió avanzar con un marcador global de 3-2.

El compromiso fue intenso y lleno de emociones. Tras el empate 1-1 en el duelo de ida jugado en Uruguay, el conjunto colombiano necesitaba ganar en casa para asegurar su lugar en la fase principal del torneo continental.

Ante su público, el ‘Poderoso de la Montaña’ respondió con carácter y logró el resultado necesario en un partido que se definió en los minutos finales.

Desde el inicio del encuentro, Medellín buscó imponer condiciones en el Atanasio Girardot. La presión alta y el juego ofensivo dieron frutos rápidamente cuando el equipo abrió el marcador en el minuto 11.

Tras un tiro en el área, Hayen Palacios se elevó y conectó un potente cabezazo que venció al arquero rival y puso el 1-0 para el equipo local.

Sin embargo, la ventaja no duró demasiado. En el minuto 21, el conjunto uruguayo reaccionó con un golazo de tiro libre. Federico Barrandeguy ejecutó un remate preciso que se coló en el ángulo y dejó sin opciones al arquero del Medellín, estableciendo el 1-1 parcial y aumentando la tensión en el estadio.

El empate obligó al Medellín a mantener la intensidad durante el resto del partido. El equipo colombiano insistió con llegadas por las bandas y centros al área, mientras Juventud buscaba aprovechar los espacios para sorprender en el contragolpe.

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió más físico y disputado en el mediocampo. En los últimos instantes del partido, el equipo visitante sufrió dos bajas importantes: primero por una fuerte lesión de uno de sus jugadores y luego por una tarjeta roja en el minuto 92. Estas situaciones dejaron a Juventud de Las Piedras con nueve futbolistas en el terreno de juego.

El momento decisivo llegó en el minuto 83. Tras un centro al área, el delantero conocido como “El Polaco” ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo contundente que desató la celebración en el Atanasio Girardot. El balón terminó en el fondo de la red y selló el 2-1 definitivo que clasificó al equipo colombiano.

Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026: un nuevo reto continental

Con este resultado, Independiente Medellín aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que enfrentará a clubes de distintos países del continente. Para el conjunto paisa, el logro representa un paso importante en su objetivo de competir al máximo nivel en el fútbol sudamericano.

La clasificación también refleja la fortaleza del equipo jugando en casa. El Atanasio Girardot volvió a convertirse en un escenario determinante para el club, que logró aprovechar el apoyo de su hinchada en un partido decisivo.

Ahora el ‘Poderoso’ espera el sorteo de la fase de grupos para conocer a sus rivales en el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano.

Con el cupo asegurado, el equipo antioqueño se prepara para afrontar el desafío de competir ante algunos de los clubes más fuertes del continente.

La victoria ante Juventud de Las Piedras no solo significó la clasificación, sino también un impulso anímico para el plantel y sus seguidores, que sueñan con ver al equipo avanzar en la Libertadores y protagonizar una campaña histórica.