Gobierno propone tarifas diferenciales de energía para aliviar costos de los hogares más vulnerables

El Ministerio de Minas presentó un proyecto que establece aplicar tarifas diferenciales a usuarios regulados en áreas específicas del país.

Reducción costo de energía.
Foto: Freepik.

marzo 12 de 2026
09:45 p. m.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de resolución que establece lineamientos transitorios para aplicar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica a los usuarios finales regulados ubicados en áreas especiales del país.

La iniciativa busca aliviar los costos del servicio para las familias más vulnerables y garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación de este servicio público esencial.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Minas, se fundamenta en que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y deben prestarse con continuidad, calidad y eficiencia a todos los habitantes del territorio nacional.

De acuerdo con el borrador de la resolución, la medida está dirigida principalmente a usuarios de estratos 1 y 2 que viven en áreas especiales, como zonas rurales de menor desarrollo, territorios de difícil gestión y barrios subnormales.

Estas poblaciones ya son beneficiarias del Fondo de Energía Social, mecanismo creado para facilitar el acceso al servicio eléctrico en comunidades con limitaciones económicas.

¿A quiénes les aplicaría la reducción tarifaria?

El proyecto establece que las empresas comercializadoras de energía eléctrica podrán aplicar diferenciación en las tarifas a los usuarios regulados de estratos 1 y 2 que habitan en estas áreas especiales, siempre que el consumo de estos clientes represente más del 33,33 % de la demanda total de ese tipo de usuarios en el Sistema Interconectado Nacional.

La iniciativa busca atender una situación identificada por el Ministerio, según la cual algunos comercializadores concentran una alta proporción de usuarios vulnerables en su demanda total de energía. Esto genera mayores niveles de cartera debido a las dificultades de pago que enfrentan estas comunidades.

La propuesta establece que los lineamientos de tarifas diferenciales tendrán carácter transitorio. Su aplicación se mantendrá mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas evalúa posibles modificaciones a la fórmula tarifaria general utilizada para calcular los costos del servicio de electricidad.

Analizarán el impacto de esta medida tarifaria

Mientras tanto, los comercializadores que decidan acogerse a esta medida deberán informar al Ministerio de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, además de reportar mensualmente los cálculos y resultados derivados de la aplicación de las tarifas diferenciadas.

El objetivo, según el documento, es garantizar el acceso equitativo al servicio de energía eléctrica y prevenir afectaciones sociales y económicas derivadas de la inestabilidad financiera de los operadores del sistema.

