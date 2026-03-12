Daniel Palacios, Felipe Córdoba y Juan Fernando Cristo mueven el tablero político tras las consultas

El panorama político comenzó a moverse tras las consultas del domingo 8 de marzo. En las próximas horas se espera que tres aspirantes declinen sus candidaturas para sumarse a las campañas de los punteros, lo que marca un reacomodo en el tablero electoral.

El primero en dar señales de retiro es Daniel Palacios, exministro del Interior y candidato por el movimiento Rescatemos, quien sostuvo reuniones con la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, desde antes de las elecciones del domingo. Su adhesión estaría próxima a concretarse.

El segundo es Felipe Córdoba, excontralor, que recientemente renunció al Partido Conservador y aún no ha formalizado su inscripción. También ha tenido acercamientos con Valencia, lo que lo deja en posición de respaldar su proyecto político.

El tercero es Juan Fernando Cristo, exministro, quien aplazó la inscripción de su candidatura. Según fuentes políticas, antes de finalizar marzo se uniría a la campaña de Iván Cepeda.

Movimientos hacia Abelardo de la Espriella

La candidatura de Abelardo de la Espriella también suma apoyos. El expresidente del Congreso Ernesto Macías confirmó su respaldo, acompañado por José Manuel Restrepo, quien hace fórmula con Abel Arango. Estos movimientos consolidan un bloque de adhesiones que refuerza la campaña en sectores conservadores.

Iván Cepeda activa su maquinaria territorial

Por su parte, la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, prepara un recorrido nacional e internacional. Actualmente se encuentra en Brasil, donde tiene agendada una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El próximo lunes se reunirá con toda la bancada del Pacto —congresistas actuales y electos— para lanzar la cruzada territorial. La estrategia contempla gerencias regionales: en la Costa Caribe estarán Pedro Flores y Agmeth Escaf; en el Pacífico, Alexander López; y en Bogotá y el centro del país, María José Pizarro.

El mapa político se recalienta y las adhesiones y declinaciones comienzan a marcar el rumbo de la campaña en las distintas regiones del país.