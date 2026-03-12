VIDEO revela cómo quedará Corferias con transformación histórica: ¿Cuándo comienza la demolición?

Corferias anunció el inicio del proceso de modernización más ambicioso desde su creación. El proyecto contempla la renovación de hasta 50.000 metros cuadrados de áreas de exhibición, la construcción de nuevos pabellones y una reorganización integral del recinto ferial, con el objetivo de fortalecer la competitividad de Bogotá y de Colombia dentro del circuito internacional de ferias y eventos.

La transformación busca convertir a Corferias en un recinto ferial de nueva generación, preparado para recibir eventos de mayor escala y complejidad.

Durante todo el proceso, la organización aseguró que mantendrá su calendario de ferias y actividades, garantizando la continuidad de la operación sin interrupciones.

La nueva Corferias como el motor económico para Bogotá y el país

La actividad ferial de Corferias tiene un impacto significativo en la economía. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, las actividades que se desarrollan en este recinto generan alrededor de 17,2 billones de pesos en valor agregado para Bogotá, lo que representa cerca del 4,7% del producto interno bruto de la ciudad.

A nivel nacional, el impacto económico se estima en aproximadamente 20 billones de pesos, equivalente a cerca del 1,3% del PIB del país.

La operación del recinto también impulsa el empleo en distintos sectores vinculados al turismo de negocios. Cada año, más de 62.000 puestos de trabajo se generan en actividades como hotelería, transporte, logística, servicios empresariales y turismo.

En 2025, el recinto realizó más de 40 ferias que reunieron a más de 7.600 expositores y superaron los dos millones de visitantes. Del total de empresas participantes, el 85 % correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y artesanos. Además, más de 6.400 MiPymes han recibido apoyo a través de este ecosistema de negocios.

¿Qué traerá la nueva Corferias tras su remodelación histórica?

El proyecto contempla la demolición de los pabellones ubicados en la parte frontal del recinto para dar paso a dos nuevas estructuras de exhibición sin columnas: el Pabellón Norte, con 20.000 metros cuadrados, y el Pabellón Sur, con 15.000 metros cuadrados.

Ambos estarán organizados a lo largo de un eje central que facilitará la circulación de visitantes y la integración entre los diferentes espacios. Sumado al Gran Salón, el recinto mantendrá una capacidad total de 50.000 metros cuadrados de exhibición con estándares internacionales.

Las obras iniciarán con la destrucción de Pabellón Norte el 1 de agosto de 2027.

El rediseño arquitectónico prioriza pabellones de un solo nivel, mayor cercanía entre las áreas de exposición y una estructura flexible que permita realizar varios eventos al mismo tiempo sin interferencias.

La nueva infraestructura también integrará espacios para conferencias y áreas al aire libre, así como sistemas de orientación intuitiva para visitantes y herramientas tecnológicas avanzadas que incluirán inteligencia artificial y soluciones digitales.

Según Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, esta decisión responde a una estrategia de largo plazo para fortalecer la capacidad del recinto de atraer eventos de mayor escala, mejorar la experiencia de expositores y visitantes y abrir nuevas oportunidades de negocio para empresarios del país.

Con esta transformación, Corferias busca consolidarse como un recinto ferial de clase mundial capaz de conectar industrias, talento e innovación, al tiempo que impulsa nuevas oportunidades de negocio y posiciona a Bogotá y a Colombia en el escenario global de ferias y eventos.