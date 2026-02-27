Estos son los candidatos que lideran la intención de voto para las consultas del 8 de marzo

Se acerca la fecha de las consultas interpartidistas y elecciones presidenciales. Mientras tanto, los candidatos se siguen midiendo el pulso en campaña para saber quién llegará al Palacio de Nariño.

GAD3 y Noticias RCN publican la segunda Gran Encuesta para conocer la intención de voto de los colombianos, de cara a la jornada que se vivirá el próximo 8 de marzo y el 31 de mayo.

Intención de voto en las consultas interpartidistas

A 2.473 personas mayores de 18 años y residentes en Colombia, se les preguntó sobre su intención de participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, a lo que respondieron:

Sí: 40%

No: 56%

No sabe/No contesta: 4%

Los candidatos favoritos de los colombianos

Además, se les preguntó por qué candidato piensan votar en las consultas y estos fueron los resultados:

Paloma Valencia: 17%

Vicky Dávila: 7%

Claudia López: 6%

Daniel Quintero: 4%

Roy Barreras: 4%

Juan Manuel Galán: 3%

Juan Carlos Pinzón: 3%

Juan Daniel Oviedo: 2%

Martha Viviana Bernal: 2%

Aníbal Gaviria: 2%

Enrique Peñalosa: 2%

Mauricio Cárdenas: 1%

David Luna: 1%

Héctor Elías Pineda: 0,4%

Leonardo Huerta: 0,1%

Voto no marcado/nulo: 16%

NS/NC: 31%

Sobre estos resultados se concluyó que el 37% de los ciudadanos votarían por la Gran Consulta por Colombia, el 10% por el Frente por la Vida, el 6% por la Consulta de las Soluciones, el 16% serían votos no marcados o nulos, y el 31% no sabe o no contesta.