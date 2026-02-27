CANAL RCN
Colombia

Estos son los candidatos que lideran la intención de voto para las consultas del 8 de marzo

Paloma y Vicky puntean la intención de voto de La Gran Consulta por Colombia, mientras que nuevos nombres aparece en el panorama.

Estos son los candidatos que lideran la intención de voto para las consultas del 8 de marzo
Foto: Registraduría Nacional

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
06:30 a. m.
Se acerca la fecha de las consultas interpartidistas y elecciones presidenciales. Mientras tanto, los candidatos se siguen midiendo el pulso en campaña para saber quién llegará al Palacio de Nariño.

La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones
La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones

GAD3 y Noticias RCN publican la segunda Gran Encuesta para conocer la intención de voto de los colombianos, de cara a la jornada que se vivirá el próximo 8 de marzo y el 31 de mayo.

Intención de voto en las consultas interpartidistas

A 2.473 personas mayores de 18 años y residentes en Colombia, se les preguntó sobre su intención de participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, a lo que respondieron:

  • Sí: 40%
  • No: 56%
  • No sabe/No contesta: 4%

Los candidatos favoritos de los colombianos

Además, se les preguntó por qué candidato piensan votar en las consultas y estos fueron los resultados:

  • Paloma Valencia: 17%
  • Vicky Dávila: 7%
  • Claudia López: 6%
  • Daniel Quintero: 4%
  • Roy Barreras: 4%
  • Juan Manuel Galán: 3%
  • Juan Carlos Pinzón: 3%
  • Juan Daniel Oviedo: 2%
  • Martha Viviana Bernal: 2%
  • Aníbal Gaviria: 2%
  • Enrique Peñalosa: 2%
  • Mauricio Cárdenas: 1%
  • David Luna: 1%
  • Héctor Elías Pineda: 0,4%
  • Leonardo Huerta: 0,1%
  • Voto no marcado/nulo: 16%
  • NS/NC: 31%

Sobre estos resultados se concluyó que el 37% de los ciudadanos votarían por la Gran Consulta por Colombia, el 10% por el Frente por la Vida, el 6% por la Consulta de las Soluciones, el 16% serían votos no marcados o nulos, y el 31% no sabe o no contesta.

