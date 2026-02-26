Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 26 de febrero de 2026

Aquí están los resultados del sorteo de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 26 de febrero de 2026.

Muchos jugadores aguardaron con expectativa por estos números, pues son dos de los sorteos más tradicionales de Colombia que cada jueves entregan premios millonarios.

Si jugaste este jueves 26 de febrero, aquí te contamos cómo quedaron los números y lo que debes saber para reclamar tus premios si resultaste ganador.

Lotería de Bogotá: número ganador y premios del 26 de febrero de 2026

En el sorteo de la Lotería de Bogotá correspondiente al jueves 26 de febrero de 2026, el número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXX y se llevó el premio principal de varios miles de millones de pesos.

Aparte del premio mayor, este sorteo también entregó premios secos y por aproximación, que representan oportunidades de ganar montos adicionales aunque el billete no sea el número exacto del premio principal.

Tradición, emoción y suerte se mezclan cada jueves en este sorteo nocturno, que miles de jugadores siguen de cerca en todo el país. Revisar la serie completa junto con el número es clave para saber si realmente resultaste ganador, por lo que te recomendamos verificar tu billete con cuidado.

Lotería del Quindío: resultado del 26 de febrero de 2026

En el caso de la Lotería del Quindío, el sorteo del jueves 26 de febrero de 2026 también dejó un número ganador que puede cambiar la vida de quien lo tenga. El número ganador fue XXXX de la serie XXX, adjudicándose el premio mayor de esta tradicional lotería.

Además del gran premio, la Lotería del Quindío contó con varios premios secundarios (secos) en distintas categorías, lo que amplía las posibilidades de que varios apostadores se lleven alguna suma de dinero.