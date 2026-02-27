La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones
La intención de voto de los colombianos para las elecciones. La reconocida consultora española GAD3 realizó el estudio para Noticias RCN La Fm y el diario La República.
El 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas. Más de 41 millones de colombianos están habilitados votar en Colombia y el exterior.
Y a una semana de los comicios, La Gran Encuesta de Noticias RCN , La Fm, el diario La República y GAD3 midieron la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales.
Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:
El próximo 8 de marzo marzo se celebran las consultas interpartidistas en Colombia. ¿Tiene usted intención de votar en alguna de ellas?
- Sí 40%
- No 56%
- NS/NC 4%
¿ En concreto por qué candidato votará en el tarjetón de las consultas?
- Paloma Valencia 17%
- Vicky Dávila 7%
- Claudia López 6%
- Daniel Quintero 4%
- Roy Barreras 4%
- Juan Manuel Galán 3%
- Juan Carlos Pinzón 3%
- Juan Daniel Oviedo 2%
- Martha Viviana Bernal 2%
- Aníbal Gaviria 2%
- Enrique Peñalosa 2%
- Mauricio Cárdenas 1%
- David Luna 1%
- Héctor Elías Pineda 0.4%
- Leonardo Huerta 0.1%
- Voto no marcado /nulo 16%
- NS/NC 31%
Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?
También los encuestados fueron preguntados por su intención de voto en posibles escenarios de una segunda vuelta presidencial.
- Iván Cepeda 34%
- Abelardo de la Espriella 26%
- Paloma Valencia 4%
- Claudia López 3%
- Vicky Dávila 2%
- Sergio Fajardo 2%
- Santiago Botero 2%
- Juan Manuel Galán 1%
- Juan Carlos Pinzón 1%
- Enrique Peñalosa 1%
- Roy Barreras 1%
- Aníbal Gaviria 0.4%
- Mauricio Cárdenas 0.3%
- David Luna 0.2%
- Juan Daniel Oviedo 0.2%
- Carlos Caicedo 0.1%
- Luis Carlos Reyes 0.1%
- Mauricio Lizcano 0.1%
- Felipe Córdoba 0.1%
- Maurice Armitage 0.1%
- Otro 2%
- En blanco/nulo 6%
- NS/NC 13%
También en La Gran Encuesta de GAD3 se le preguntó a los colombianos sobre posibles escenarios para la segunda vuelta.
Dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.
A. Iván Cepeda - Abelardo de la Espriella
- Iván Cepeda 38%
- Abelardo de la Espriella 33%
- Votaría en blanco 14%
- No votaría 11%
- NS/NC 4%
B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo
- Iván Cepeda 36%
- Sergio Fajardo 26%
- Votaría en blanco 16%
- No votaría 17%
- NS/NC 4%
C. Iván Cepeda - Paloma Valencia
- Iván Cepeda 40%
- Paloma Valencia 25%
- Votaría en blanco 15%
- No votaría 15%
- NS/NC 4%
D. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo
- Abelardo de la Espriella 31%
- Sergio Fajardo 20%
- Votaría en blanco 22%
- No votaría 22%
- NS/NC 4%
E. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella
- Paloma Valencia 13%
- Abelardo de la Espriella 34%
- Votaría en blanco 24%
- No votaría 24%
- NS/NC 5%