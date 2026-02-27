La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones

El 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas. Más de 41 millones de colombianos están habilitados votar en Colombia y el exterior.

Y a una semana de los comicios, La Gran Encuesta de Noticias RCN , La Fm, el diario La República y GAD3 midieron la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales.

El próximo 8 de marzo marzo se celebran las consultas interpartidistas en Colombia. ¿Tiene usted intención de votar en alguna de ellas?

Sí 40%

No 56%

NS/NC 4%

¿ En concreto por qué candidato votará en el tarjetón de las consultas?

Paloma Valencia 17%

Vicky Dávila 7%

Claudia López 6%

Daniel Quintero 4%

Roy Barreras 4%

Juan Manuel Galán 3%

Juan Carlos Pinzón 3%

Juan Daniel Oviedo 2%

Martha Viviana Bernal 2%

Aníbal Gaviria 2%

Enrique Peñalosa 2%

Mauricio Cárdenas 1%

David Luna 1%

Héctor Elías Pineda 0.4%

Leonardo Huerta 0.1%

Voto no marcado /nulo 16%

NS/NC 31%

Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?

También los encuestados fueron preguntados por su intención de voto en posibles escenarios de una segunda vuelta presidencial.

Iván Cepeda 34%

Abelardo de la Espriella 26%

Paloma Valencia 4%

Claudia López 3%

Vicky Dávila 2%

Sergio Fajardo 2%

Santiago Botero 2%

Juan Manuel Galán 1%

Juan Carlos Pinzón 1%

Enrique Peñalosa 1%

Roy Barreras 1%

Aníbal Gaviria 0.4%

Mauricio Cárdenas 0.3%

David Luna 0.2%

Juan Daniel Oviedo 0.2%

Carlos Caicedo 0.1%

Luis Carlos Reyes 0.1%

Mauricio Lizcano 0.1%

Felipe Córdoba 0.1%

Maurice Armitage 0.1%

Otro 2%

En blanco/nulo 6%

NS/NC 13%

También en La Gran Encuesta de GAD3 se le preguntó a los colombianos sobre posibles escenarios para la segunda vuelta.

Dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted.

A. Iván Cepeda - Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda 38%

Abelardo de la Espriella 33%

Votaría en blanco 14%

No votaría 11%

NS/NC 4%

B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo

Iván Cepeda 36%

Sergio Fajardo 26%

Votaría en blanco 16%

No votaría 17%

NS/NC 4%

C. Iván Cepeda - Paloma Valencia

Iván Cepeda 40%

Paloma Valencia 25%

Votaría en blanco 15%

No votaría 15%

NS/NC 4%

D. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

Abelardo de la Espriella 31%

Sergio Fajardo 20%

Votaría en blanco 22%

No votaría 22%

NS/NC 4%

E. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia 13%

Abelardo de la Espriella 34%

Votaría en blanco 24%

No votaría 24%

NS/NC 5%

