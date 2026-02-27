Si las elecciones a la Presidencia fueran mañana, los colombianos votarían de esta manera

De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo, GAD3 y Noticias RCN publican los resultados de la segunda Gran Encuesta para medir la intención de voto de los colombianos.

A una muestra de 2.473 personas se les preguntó primero sobre la probabilidad frente a su participación en las próximas elecciones presidenciales, y así respondieron:

Seguro que no votaré: 9%

Probablemente no votaré: 8%

Probablemente votaré: 17%

Votaré con total seguridad: 63%

NS/NC: 2%

Así va la intención de voto a la Presidencia

Sobre la intención de voto frente a los candidatos actuales para quedarse con la Presidencia, así se reflejó en la encuesta de GAD3 y Noticias RCN:

Iván Cepeda: 34%

Abelardo de la Espriella: 26%

Paloma Valencia: 4%

Claudia López: 3%

Vicky Dávila: 2%

Sergio Fajardo: 2%

Santiago Botero: 2%

Juan Manuel Galán: 1%

Juan Carlos Pinzón: 1%

Enrique Peñalosa: 1%

Roy Barreras: 1%

Aníbal Gaviria: 0,4%

Mauricio Cárdenas: 0,3%

David Luna: 0,2%

Juan Daniel Oviedo: 0,2%

Carlos Caicedo: 0,1%

Luis Carlos Reyes: 0,1%

Mauricio Lizcano: 0,1%

Felipe Córrdoba: 0,1%

Maurice Armitage: 0,1%

Otro: 2%

En blanco/nulo: 6%

NS/NC: 13%

Así las cosas, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa punteando la intención de voto, aunque sin el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Bajo este escenario, el candidato de izquierda tendría que medirse en una segunda vuelta con el abogado Abelardo de la Espriella.