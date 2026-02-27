CANAL RCN
Colombia

Si las elecciones a la Presidencia fueran mañana, los colombianos votarían de esta manera

A tres meses de las elecciones presidenciales, este sería el panorama teniendo en cuenta la intención de voto de los colombianos.

Si las elecciones a la Presidencia fueran mañana, los colombianos votarían de esta manera
Foto: archivo Registraduría Nacional

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
06:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo, GAD3 y Noticias RCN publican los resultados de la segunda Gran Encuesta para medir la intención de voto de los colombianos.

La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones
RELACIONADO

La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones

A una muestra de 2.473 personas se les preguntó primero sobre la probabilidad frente a su participación en las próximas elecciones presidenciales, y así respondieron:

  • Seguro que no votaré: 9%
  • Probablemente no votaré: 8%
  • Probablemente votaré: 17%
  • Votaré con total seguridad: 63%
  • NS/NC: 2%

Así va la intención de voto a la Presidencia

Sobre la intención de voto frente a los candidatos actuales para quedarse con la Presidencia, así se reflejó en la encuesta de GAD3 y Noticias RCN:

  • Iván Cepeda: 34%
  • Abelardo de la Espriella: 26%
  • Paloma Valencia: 4%
  • Claudia López: 3%
  • Vicky Dávila: 2%
  • Sergio Fajardo: 2%
  • Santiago Botero: 2%
  • Juan Manuel Galán: 1%
  • Juan Carlos Pinzón: 1%
  • Enrique Peñalosa: 1%
  • Roy Barreras: 1%
  • Aníbal Gaviria: 0,4%
  • Mauricio Cárdenas: 0,3%
  • David Luna: 0,2%
  • Juan Daniel Oviedo: 0,2%
  • Carlos Caicedo: 0,1%
  • Luis Carlos Reyes: 0,1%
  • Mauricio Lizcano: 0,1%
  • Felipe Córrdoba: 0,1%
  • Maurice Armitage: 0,1%
  • Otro: 2%
  • En blanco/nulo: 6%
  • NS/NC: 13%

Así las cosas, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa punteando la intención de voto, aunque sin el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Bajo este escenario, el candidato de izquierda tendría que medirse en una segunda vuelta con el abogado Abelardo de la Espriella.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Gran Encuesta

Estos son los candidatos que lideran la intención de voto para las consultas del 8 de marzo

Centro Democrático

¿Qué se sabe sobre la misteriosa mujer que tenía un arma durante el evento del Centro Democrático?

La Gran Encuesta

La Gran Encuesta 27 de febrero: esta es la intención de voto para las elecciones

Otras Noticias

Venezuela

Delcy Rodríguez le pidió a Donald Trump que suspenda las sanciones en Venezuela

Abogado de Nicolás Maduro y Cilia Flores denunció que no recibe sus honorarios de los recursos del Estado por los bloqueos de EE. UU.

Millonarios

¡Despertó Millonarios! El ‘embajador’ goleó 5-1 a Pereira en El Campín: vea los goles

¡Fiesta azul en Bogotá! Millonarios derrotó 5-1 a Deportivo Pereira y piensa ya en Atlético Nacional.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 26 de febrero de 2026

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?

Artistas

Juanes vivió incómodo momento al olvidar la letra de uno de sus éxitos en vivo