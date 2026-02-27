¿Qué se sabe sobre la misteriosa mujer que tenía un arma durante el evento del Centro Democrático?

Hay consternación por lo ocurrido en un evento del Centro Democrático en Honda, Tolima; donde estaban la precandidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otras figuras del partido. El hecho se presentó en la mañana del jueves 26 de febrero en el parque José León Armero.

Resulta que en el público había una mujer de 29 años, quien estaba grabando el evento y en su poder tenía una pistola calibre 22 que no era de dotación, cinco cartuchos y un cargador. Lo cierto es que es funcionaria del Inpec, pero se encontraba de vacaciones.

Mujer lleva más de ocho años en el Inpec

Noticias RCN conoció en primicia los informes de la Policía e Inpec. Por un lado, se supo que se está a la espera de que se legalice la captura, entonces la podrían imputar por tráfico o porte ilegal de arma de fuego, la cual tenía sin los documentos legales (no tiene salvoconducto).

Los presentes alertaron sobre su presencia y acto seguido, el esquema de seguridad puso en marcha los protocolos pertinentes. Cabe mencionar que ella está adscrita a la cárcel de Guaduas como dragoneante y lleva más de ocho años al servicio del Inpec (desde el 3 de noviembre de 2017).

Escenario similar al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Centro Democrático se pronunció: “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”.

RELACIONADO Fiscalía acusa formalmente a alias Chipi de articular el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Con este hecho, es imposible no recordar la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2025. Aquel día, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay se encontraba en un evento al aire libre en el Parque El Golfito en Bogotá. Falleció dos meses después tras luchar por su vida en la UCI.

En el público estaba un joven conocido como ‘Tianz’, quien sacó una pistola y le disparó a escasos metros. Recibió órdenes de Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, la mente que articuló a otros implicados.