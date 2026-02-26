¡Despertó Millonarios! El ‘embajador’ goleó 5-1 a Pereira en El Campín: vea los goles

Con una actuación contundente y ofensiva, Millonarios reaccionó en la Liga BetPlay I-2026 y goleó 5-1 a Deportivo Pereira en el estadio El Campín.

El equipo capitalino mostró carácter, efectividad y profundidad para firmar su presentación más sólida del campeonato.

Millonarios golpeó temprano. Al minuto 7, Sebastián Valencia abrió el marcador y encendió a la afición local con un tiro libre que marcó el tono del compromiso. Desde ese momento, el cuadro bogotano tomó el control del balón y de los tiempos del partido.

La presión alta y la rápida transición ofensiva fueron determinantes. Al minuto 29, Mateo García amplió la ventaja y celebró un tanto especial, al anotar con el club del que se declara hincha. Pereira intentó reaccionar, pero la intensidad azul fue superior.

Millonarios goleó 5-1 a Pereira con autoridad en El Campín

Antes del descanso, el dominio se tradujo en más goles. Al minuto 42, Leonardo Castro apareció para convertir el tercero, consolidando el amplio margen en el marcador.

Poco después, al 45, Carlos Sarabia firmó el cuarto en una primera parte que terminó siendo un verdadero recital ofensivo del conjunto capitalino.

En el complemento, el ritmo no bajó. Al minuto 59 llegó uno de los momentos más destacados de la noche: Beckham Castro selló el quinto tanto tras participar activamente en jugadas previas y completar una actuación influyente en ataque.

El único descuento del cuadro risaraldense llegó a través de Marco Pérez, quien ejecutó con calidad un penalti, cobrando suave al centro para marcar el gol del honor.

Sin embargo, el tanto no alteró la dinámica de un partido ampliamente dominado por los locales.

Millonarios respira en la tabla y piensa en Copa Sudamericana

Con este resultado, Millonarios alcanzó 11 puntos y se ubica en la décima posición del campeonato, mientras que Pereira queda penúltimo con solo 4 unidades. Más allá de la ubicación, la victoria representa un impulso anímico clave para el equipo capitalino.

El próximo reto en Liga será nuevamente en casa ante Cúcuta, un duelo que aparece como determinante para aspirar a ingresar al grupo de los ocho. El margen de error es mínimo y el equipo lo sabe.

RELACIONADO Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica

Además, el triunfo llega en la antesala de un compromiso decisivo por Copa Sudamericana. El próximo miércoles 4 de marzo, Millonarios visitará a Atlético Nacional en un enfrentamiento directo: quien gane avanzará de ronda y el perdedor quedará eliminado.