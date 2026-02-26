Juanes vivió incómodo momento al olvidar la letra de uno de sus éxitos en vivo

Juan Esteban Aristizabal, más conocido artísticamente como Juanes, protagonizó un incómodo momento que ya ha sido blanco de críticas en redes sociales tras olvidar la letra de uno de sus mayores éxitos en un programa en vivo y directo.

Pese a que cientos de fanáticos salieron tras su defensa, otros manifestaron su inconformidad con el olvido que protagonizó el hombre.

Juanes olvidó canción en vivo

El video viral, que ya ha circulado en redes sociales, se captó durante una entrevista previa a su participación en el Festival Viña del Mar 2026. El programa Only Viña ha creado un espacio para entrevistar a varios artistas, quienes hablan de sus éxitos musicales y su recorrido por la industria.

Por esto, el antioqueño tuvo una mención especial en el programa al reconocerse su más reciente logro en los Premios Lo Nuestro 2026. No obstante, al momento de interpretar su canción ‘Para tu amor’, uno de los éxitos más escuchados del álbum ‘Mi sangre’, el artista olvidó gran parte de la letra.

Dicho instante inició con el canto del hombre, quien aseguró que había olvidado la letra entre risas de su parte y los demás presentadores. Por esto, una de las periodistas tomó su teléfono móvil para buscar la letra de la melodía y que el paisa pudiera terminar su intervención.

Seguido de esto, la mujer le manifestó su interés por escuchar otra de sus interpretaciones por lo que, entre comentarios jocosos, el paisa manifestó que también podría necesitar de la letra de la melodía para no cometer ningún tipo de error.

Pese a que el inconveniente generó las risas entre miles de fanáticos, otros manifestaron que el hecho era “una falta de respeto” al no preparar las canciones que, minutos después, iba a presentar ante el público.

Presentación de Juanes en Viña del Mar

Por otro lado, el antioqueño se llevó amplias ovaciones tras presentarse en el importante escenario, días después de haber anunciado su gira internacional y su próximo álbum ‘JuanesTeban’.

Durante su show también protagonizó uno de los momentos más emotivos al recibir las Gaviotas de Plata y Oro en La Quinta Vergara.