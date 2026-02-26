Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?

Los tacones se han convertido en un accesorio infaltable en el armario de millones de mujeres, quienes siguen priorizando el glamour y la elegancia sobre los estilos modernos que involucran principalmente el uso de tenis para el diario.

Estas icónicas piezas van desde todos los colores, tamaños, puntas y formas que en varias ocasiones puede llegar a causar molestias y hasta generar malestares en la salud de los pies. Por esto, especialistas alertaron sobre algunas de las principales consecuencias de usar dichos accesorios.

¿Cuáles son los riesgos de usar tacones?

Según expertos de Mayo Clinic, los tacones altos pueden generar factores de estrés postural que a menudo causan desequilibrios musculares y lesiones. Alynn Kaku, fisioterapeuta de Mayo Clinic, aseguró que los malos hábitos posturales pueden provocar desequilibrios en la alineación corporal, tensión en ligamentos, músculos, dolor crónico, lesiones, pinzamiento, dolor lumbar, dolor en el cuello, dolor de cadera, rigidez en las articulaciones y tensión muscular.

Caminar con tacones es definido por especialistas como “caminar constantemente en puntillas” lo que provoca una cadena en el resto del cuerpo. Esto provoca hiperextensión en las rodillas, inclinación de la pelvis hacia delante, tensión en la zona lumbar y debilidad abdominal.

Consejos para mantener una buena postura al usar tacones

Mantener una adecuada postura, a la hora de caminar sobre tacones, puede ayudar a mejorar la marcha e incluso al realizar otras actividades como sentarse y pararse para generar la menor cantidad de presión sobre los músculos y ligamentos. Algunos consejos son: