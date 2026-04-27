Estos carriles de la carrera Séptima en el norte de Bogotá estarán cerrados: tome nota

El Instituto Distrital de Desarrollo (IDU) informó que próximamente habrá cierres en algunos carriles por el norte de Bogotá.

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A partir del jueves 30 de abril, desde las 10:00 p.m.; y durante cinco meses, estará cerrada la carrera Séptima, sentido norte-sur, entre las calles 112 y 109; por los carriles de la calzada rápida. También habrá cierre parcial de la calzada lenta en sentido norte-sur.

Cierre de dos carriles de la Séptima

En el transcurso de esos meses, las personas que circulen en dirección norte-sur por la carrera Séptima y requieran pasar por ese tramo, podrán seguir su camino en los tres carriles que estarán habilitados.

Cierres en la carrera Séptima. Foto: IDU.

Ahora bien, quienes se movilicen en sentido norte-sur por la carrera Séptima y necesiten seguir por la calle 109 hacia el oriente, no tendrán afectaciones en el recorrido habitual.

De igual forma, tampoco habrá cambios en el camino que toman las personas por la Séptima en dirección sur-norte. Con respecto al transporte público, las autoridades enfatizaron que los paraderos no serán ajustados.

Habilitan otro costado de la carrera Novena

En pocas palabras, los cierres afectarán solamente unos cuantos carriles, pero sin efectos mayores en el tránsito general. Aunque el llamado a la ciudadanía es que esté pendiente de los canales oficiales en caso de novedades.

Asimismo, la recomendación es pasar con cuidado si se está cerca de las obras y seguir con las órdenes de las autoridades.

Hace pocos días, el Distrito habilitó una vía que busca descongestionar el tráfico en el norte: la carrera Novena (conocida también como Laureano Gómez) entre calles 170 y 193.

Los habitantes de los barrios San Antonio, Tibabita, Verbenal y Lijacá se verán beneficiados por este tramo y podrán ahorrarse hasta 35 minutos de recorrido. El costado que se habilitó fue el oriental.

Esta obra contempla 2.3 kilómetros de vía, seis carriles (tres por cada sentido), más de 23.000 metros cuadrados de espacio público, 2.3 kilómetros de ciclorruta y más de 8.500 metros cuadrados de zonas verdes.