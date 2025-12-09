CANAL RCN
Colombia

Conozca los cierres viales programados para el fin de semana por la feria de Bucaramanga

Algunos de los cierres programados para el viernes pretenden garantizar el desarrollo del concierto de Silvestre Dangond.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Bucaramanga
Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
12:41 p. m.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) informó que, durante el fin de semana, se registraran cierres viales por la Feria Bonita, que inició el pasado viernes, 5 de septiembre, y se extenderá hasta la madrugada del lunes 15.

De acuerdo con el director de la DTB, Jhair Manrique, “durante estos eventos, nuestros agentes estarán en las calles apoyando los cierres y orientando a los ciudadanos”.

En su edición 2025, se espera el desarrollo de 70 eventos culturales, entre ellos desfiles, conciertos, ferias gastronómicas y encuentros deportivos, que requieren de cambios en la movilidad.

¿Qué vías estarán cerradas durante el fin de semana?

Según informó Manrique, desde el pasado miércoles, 10 de septiembre, y hasta la madrugada del lunes, 15, estará cerrada “la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán” y, como vías alternas, los conductores podrán tomar “la carrera 9 en ambos sentidos; las carreras 13 y 14, las calles 34, 37 y 45 y la Av. Quebrada Seca en sus dos sentidos de circulación”.

También estarán cerradas “la carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20 tendrá cierre total por el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos y motos de alto cilindraje, desde las 8:00 p.m. del viernes 12 hasta la medianoche del domingo 14. Como vías alternas los conductores podrán utilizar las carreras 9 y 33, además de las carreras 19, 21, 22, 24, 35 y 36; la calle 17, la Av. Quebrada Seca y la calle 67 (Puente Conucos)”.

Por último, y para garantizar el desarrollo del concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini, “habrá cierres en la calle 14 entre carreras 29 y 32B; la carrera 30 entre calles 10 y 14 y la Av. Eduardo Santos con carrera 28, desde las 8:00 p.m. del viernes 12 hasta las 4:00 a.m. del domingo 14. Como opciones de circulación se encuentran las calles 17 y 18, la carrera 28 y la carrera 27 entre la glorieta Caballo de Bolívar y la calle 20”.

Dirección de Tránsito invita a los bumangueses a evitar el uso de vehículos particulares y disfrutar de la feria:

Desde la DTB, se invitó a bumangueses y turistas a movilizarse, en la medida de lo posible, en transporte público, evitar tomar el volante bajo la influencia del alcohol y programar sus viajes con anticipación, consultando el estado de las vías y cierres programados.

