CANAL RCN
Colombia Video

Cayó banda de fleteros que se disfrazaban de barrenderos para robar en Bucaramanga

Los criminales utilizaban uniformes de la empresa de aseo local para cometer hurtos que superaron los 215 millones de pesos.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
12:48 p. m.
Un golpe contundente a la inseguridad se dio en las recientes horas en Bucaramanga con la captura de siete peligrosos delincuentes, acusados de cometer robos por más de 215 millones de pesos.

Capturan a banda de fleteros que se vestía de barrenderos para robar

La operación policial, que duró ocho meses, reveló un modus operandi sofisticado: los criminales se disfrazaban de operarios de la empresa de aseo local para pasar desapercibidos.

Las autoridades analizaron más de 65 horas de grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en entidades bancarias, el barrio La Concordia de Bucaramanga y el sector de Paraguitas en Floridablanca.

Este exhaustivo seguimiento permitió identificar a los sospechosos y revelar su estrategia para mimetizarse en la comunidad.

Uno de los casos más destacados ocurrió en enero de este año, cuando los delincuentes robaron más de 200 millones de pesos cerca de una litografía en el barrio La Concordia. Se presume que este dinero estaba destinado al pago de nómina de la empresa.

Otro incidente similar se registró en Floridablanca, donde asaltaron a una persona que acababa de retirar dinero de un banco.

La investigación reveló que los criminales utilizaban uniformes de la empresa EMAB (Empresa de Aseo de Bucaramanga) para llevar a cabo sus atracos, empleando además armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

“Gracias a nuestra Policía Judicial, con el apoyo de la Fiscalía, se hacen estas siete capturas por delitos de hurto calificado, agravado y porte ilegal de armas de fuego. Es importante referir, que estos delincuentes habían participado en dos hechos de trascendencia, hurtaron 208 millones de pesos usando armas de juego y utilizando uniformes de la empresa EMAB”, indicó William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para que soliciten acompañamiento policial cuando realicen retiros de grandes sumas de dinero.

