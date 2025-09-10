CANAL RCN
Estos son los tres grandes proyectos que prometen transformar a Norte de Santander

El departamento pretende abrir una ventana al mundo y garantizar su independencia energética en los próximos años.

octubre 09 de 2025
04:37 p. m.
Tras un periodo de conflicto en el que 70.000 personas de Norte de Santander fueron desplazadas, el departamento ha decidido enfocarse en tres grandes proyectos que prometen impulsar a sus empresarios y generar nuevos empleos.

Según dijo el gobernador William Villamizar, en diálogo con Noticias RCN, el primero es “el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación que se construye en la antigua plaza de Ferias, en Cúcuta, y es una ventana al mundo. Aquí podemos realizar la feria del calzado, de la palma, de la arcilla y más, para ayudar al sector económico del departamento. Tiene un auditorio con capacidad de 1.500 personas, que permitirá realizar conciertos, y un museo”.

Norte de Santander tendrá su propio centro de convenciones y trabaja en una refinería:

El segundo gran proyecto del departamento inició hace tan solo unos días, en el municipio Villa del Rosario, a pocos metros de la casa del general Santander. Se trata de un centro de convenciones, a cinco minutos del puente internacional.

En palabras del gobernador, acogerá “eventos de talla internacional en los que muchas personas podrán conocer la frontera. No solo tendremos la opción del centro de convenciones Cartagena, Cali o Medellín. Tendremos el Centro de Convenciones de la Frontera, Virgilio Barco Vargas”.

Además, la Gobernación trabaja en la construcción de una refinería con la que garantizar la independencia energética del departamento e, incluso, cerrar tratos millonarios.

“Tenemos la zona franca, es de la Gobernación, y se amplió el régimen franco por 30 años. Queremos construir una refinería en este espacio, que permita satisfacer la demanda de 15 millones de galones en Norte de Santander y tres millones en el estado de Táchira (Venezuela). Para esto se necesita de inversión privada y hacemos un llamado a los empresarios para que los que estén interesados puedan avanzar en sus proyectos, en asocio con Norte de Santander”, precisó Villamizar.

95% de los desplazados ya se encuentran de regreso en el territorio:

El gobernador dice entender las inquietudes de posibles inversores sobre el conflicto en la zona binacional y el Catatumbo. Sin embargo, la situación parece controlada, al punto en que, las familias desplazadas volvieron a sus hogares, casi en su totalidad:

“En el Catatumbo hay gente buena, gente trabajadora. Es una gran despensa agrícola y la mitad del departamento. Hubo un fenómeno de desplazamiento que afectó a casi 70.000 personas en enero, pero ya se han restablecido las condiciones para que un 95% de ellos retornaran a sus territorios. Otros están en Cúcuta, Ocaña y el área metropolitana junto familiares, pero seguiremos trabajando para que puedan regresar o quedarse en la capital en buenas condiciones”, indicó.

