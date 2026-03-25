Trump eleva la tensión en Medio Oriente: afirma que negociadores iraníes temen por su vida

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, generó tensión en Medio Oriente tras asegurar que los negociadores de Irán temen ser “asesinados por su propia gente” si reconocen públicamente que están en conversaciones con Washington.

Según Trump, Irán estaría interesado en alcanzar un acuerdo de paz, pero evitaría admitirlo debido a presiones internas. “Ellos están negociando y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas, pero tienen miedo de decirlo”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones contrastan directamente con la postura oficial de Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, aseguró que el país “no tiene la intención de negociar”, desmintiendo cualquier proceso diplomático en curso con Estados Unidos.

Tensiones geopolíticas y control del estrecho de Ormuz

Trump reiteró que Irán está siendo “diezmado”, mientras persisten los enfrentamientos indirectos y las presiones estratégicas en la región. Uno de los puntos críticos es el control del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas licuado a nivel mundial.

El dominio o bloqueo de esta ruta marítima representa un factor de alto impacto para los mercados energéticos globales, lo que aumenta la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto. Analistas consideran que cualquier alteración en este corredor podría traducirse en volatilidad económica y riesgos para el suministro energético.

Posturas enfrentadas y presión política en Estados Unidos

Desde la Casa Blanca, voceros indicaron que Trump está dispuesto a intensificar las acciones si Irán no reconoce una eventual derrota. Incluso se advirtió que Estados Unidos podría “desatar el infierno” en caso de que no haya avances en el conflicto, lo que refuerza el tono confrontativo del discurso oficial.

En paralelo, Trump criticó a sus opositores internos, señalando que los demócratas intentan desviar la atención de los resultados de la operación militar en curso. Estas declaraciones se enmarcan en una narrativa política que busca consolidar respaldo interno en medio de una crisis internacional compleja.

Por otro lado, medios estatales iraníes informaron que el país habría rechazado un supuesto plan de 15 puntos presentado por Washington para poner fin a la guerra. Aunque los detalles del documento no han sido confirmados oficialmente, la respuesta negativa refuerza la incertidumbre sobre la viabilidad de una salida negociada en el corto plazo.