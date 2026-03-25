Figuras políticas del centro se reparten entre las campañas de Paloma Valencia e Iván Cepeda

El panorama electoral en Colombia comienza a mostrar señales claras de reconfiguración dentro del centro político, un sector clave en la definición de las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con información conocida por El Termómetro Político de Noticias RCN tras consultas a múltiples fuentes, varias figuras representativas de este espectro estarían evaluando respaldar, sin comprometer su independencia, las campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Este eventual respaldo, que no implicaría adhesión formal, se concretaría en los próximos días. La estrategia apunta a mantener autonomía para ejercer control político en caso de un eventual gobierno.

Entre los nombres que suenan con fuerza dentro de este posible bloque están la representante del Partido Verde, Katherine Miranda; la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda; el excandidato a la Cámara Juan David Aristizábal; la concejal Cristina Calderón; y el exministro Alejandro Gaviria.

Apoyos del centro: independencia y coincidencias políticas

Además, dentro de este grupo también figuran exministros de Hacienda, Agricultura, economistas, empresarios y académicos, así como dirigentes vinculados al movimiento del exalcalde Antanas Mockus.

En paralelo, el debate dentro del centro también se intensifica. El exministro de Defensa y exembajador Gabriel Silva hizo un llamado público a Sergio Fajardo para que renuncie a su aspiración presidencial y respalde la fórmula Valencia-Oviedo.

Otros sectores del centro se acercan a Iván Cepeda

Mientras una parte del centro se inclina hacia la dupla Valencia-Oviedo, otro grupo de dirigentes estaría acercándose a la campaña de Iván Cepeda. Este movimiento estaría siendo coordinado por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien tendría la tarea de facilitar la llegada de congresistas del Partido Liberal.

Entre los nombres que se mencionan en este bloque figuran los representantes Carlos Ardila (Putumayo), Germán Rozo (Arauca) y Carlos Felipe Quintero (Cesar), además de acercamientos con la senadora electa María Eugenia Lopera. Este proceso también se formalizaría en los próximos días.