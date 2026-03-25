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Contundente giro: la nominación cambió y dañó planes en La Casa de los Famosos

La novedosa dinámica generó una amplia controversia entre todos los participantes que siguen en el juego.

Foto: Canal RCN
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marzo 25 de 2026
10:01 p. m.
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Una nueva jornada de nominación dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se llevó a cabo y con ella se generaron diferentes malestares entre algunos jugadores, quienes aseguraron que sus planes se vieron afectados por los giros inesperados de la actividad.

Sin embargo, la voluntad de varias celebridades por abandonar el juego ha sido escuchada no solo por los demás, sino también por el público que se encuentra tomando decisiones en este momento.

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¿Cómo fue el proceso de nominación?

El miércoles de nominación generó caos dentro de la casa más famosa de Colombia. Todos fueron citados en la sala principal del recinto en donde observaron una mesa giratoria que contenía diferentes huevos de colores con un animal tallado.

Las reglas fueron claras, todos los participantes, a excepción de Beba, Marilyn y Luisa, debían tomar uno de estos objetos y, sin abrirlo, se debían dirigir al confesionario para hacer la respectiva nominación de sus tres candidatos a quienes les daban 3,2 y 1 punto respectivamente.

Sin embargo, cada huevo contenía una regla sorpresa que en más de una ocasión cambió todos los planes previstos, pues algunos de estos obligaba a los jugadores a tener que reorganizar sus elecciones.

Pese a que varios famosos se salvaron de obtener puntos, otros jugadores se vieron afectados por la duplicación de los votos obtenidos. Ante la falta de tiempo, cuatro de los participantes tuvieron que hacer su nominación en medio de sus demás compañeros. Este fue el caso de Alejandro Estrada, quien tuvo que darle dos puntos a su compañera Yuli Ruiz de frente.

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¿Quiénes fueron los nominados?

Después de la auténtica dinámica y las votaciones del público, los presentadores tomaron conexión para revelar cómo quedó conformada la placa de famosos en riesgo de abandonar la competencia.

Fue así como se conoció que Campanita y Juancho fueron nominados por el público, Alejandro por elección del más reciente eliminado, Alexa y Valentino por sus compañeros y Yuli por el líder de la semana.

Finalmente, los presentadores anunciaron que durante la próxima gala pasará el camión de la mudanza que se llevará a uno de los participantes para siempre.

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