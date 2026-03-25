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¿Qué es la hiperémesis gravídica y cómo afecta a las mujeres en estado de embarazo?

Pese a que esta afecta al 0,3% al 3% de los embarazos, se considera como una de las principales causas de hospitalización prenatal.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 25 de 2026
08:19 p. m.
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Uno de los principales síntomas que algunas de las mujeres presentan cuando se encuentran en estado de embarazo son las náuseas que a veces vienen acompañadas por vómitos. Esta sensación puede llegar a cualquier hora y, a menudo, aparece uno o dos meses después de quedar embarazada.

Aunque no se conocen las causas principales por las que dicho síntoma llega, expertos afirman que las hormonas del embarazo juegan un papel fundamental. Sin embargo, hay mujeres que presentan con mayor frecuencia estos síntomas por lo que en estos casos los expertos han señalado a una afección más compleja.

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¿Qué es la hiperémesis gravídica?

La hiperémesis gravídica es una es una forma grave de náuseas y vómito durante el embarazo que suele comenzar entre las 4 y 6 semanas de gestación y afecta a aproximadamente al 0,3% y 3% de las mujeres, según cifras del National Library of Medicine.

Esta afección se caracteriza por vómitos persistentes, pérdida significativa de peso, a menudo superior al 5% del peso previsto para el embarazo, deshidratación y alteraciones metabólicas.

A diferencia de los vómitos y náuseas leves del embarazo, esta afección alcanza su punto máximo entre las 8 y 12 semanas de gestación y pueden mejorar a medida que el embarazo avanza hacia su segundo trimestre.

¿Cómo se diagnostica esto?

Según una investigación del National Library of Medicine, la hiperémesis gravídica no cuenta con un estándar universal para su diagnóstico. Por esto, se recomienda el ingreso hospitalario a pacientes que no toleran la ingesta oral, que no responden a los antieméticos orales o cuando las anomalías de laboratorio requieren monitorización más estrecha.

Según los expertos, el manejo inicial se centra en estabilizar al paciente mediante una terapia intensiva de fluidos intravenosos (IV) y la corrección de las alteraciones electrolíticas. Así mismo, los medicamentos contra las náuseas se administran vía intravenosa con opciones a la respuesta de cada paciente.

Ante las dificultades que esta afección representa para la madre y sus familiares, los expertos hicieron énfasis en la importancia del reconocimiento temprano y el manejo proactivo de la afección.

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Complicaciones

En los casos no tratados, la hiperémesis gravídica provocan complicaciones importantes como deshidratación, desequilibrios electrolíticos, infecciones del tracto urinario y daño esofágico por vómitos persistentes. Estos desequilibrios pueden progresar a arritmias cardíacas, rabdomiólisis y deficiencias nutricionales graves.

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