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Rodada de moteros en Bogotá busca salvar vidas con donación de sangre para víctimas de accidentes

El gremio motero se moviliza este 28 de marzo para impulsar la donación de sangre y lograr salvar hasta tres vidas por donante.

Rodada de moteros en Bogotá busca salvar vidas con donación de sangre para víctimas de accidentes
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
09:57 p. m.
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En Bogotá una iniciativa busca cambiar el rumbo de muchas historias de motociclistas que a diario son víctimas de accidentes en las vías.

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Se trata de un evento en el que la velocidad no es lo esencial, sino la solidaridad. ‘Kilómetros de Esperanza’ es una rodada que convoca al gremio motero en Bogotá y sus alrededores a donar sangre para salvar vidas.

La propuesta, liderada por Chevron Havoline 4T, nace de la lamentable realidad de los accidentes de tránsito, especialmente los que involucran motociclistas, donde el tiempo es determinante.

En ese escenario, contar con sangre disponible puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

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¿Cuándo es la rodada de moteros ‘Kilómetros de Esperanza’?

La campaña convierte a los moteros en protagonistas de una causa que trasciende la carretera. No se trata solo de rodar, sino de hacerlo con un propósito, contribuir a salvar vidas, tanto dentro del gremio como en la población general que requiera transfusiones.

El próximo 28 de marzo, Bogotá será el escenario de esta jornada. Desde las 9:00 de la mañana, decenas de motociclistas se darán cita en el Estadio El Campín para iniciar un recorrido que finalizará en la sede de la Cruz Roja sobre la Avenida 68. Allí se llevará a cabo una jornada abierta de donación de sangre.

La rodada no solo busca movilizar motocicletas, sino también generar conciencia. La iniciativa plantea un cambio en la cultura del motociclismo, conectando la adrenalina de la conducción con un acto de empatía colectiva.

En esta iniciativa cada kilómetro recorrido representa una oportunidad de salvar hasta tres vidas.

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¿Quiénes participan en la rodada motera para donar sangre?

El evento contará con la participación de líderes de la comunidad motera, creadores de contenido y aliados que acompañarán el recorrido con activaciones y experiencias en tiempo real. La idea es que la causa trascienda el día de la jornada y se instale como un mensaje permanente dentro del sector.

‘Kilómetros de Esperanza’ incluye acciones dirigidas a fortalecer la prevención y el cuidado entre motociclistas. Entre ellas, la identificación del tipo de sangre en los cascos, intervenciones urbanas en vía pública y la difusión de historias reales de personas que han sobrevivido gracias a donaciones.

La invitación no está dirigida únicamente a motociclistas. Los organizadores hacen un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse a la jornada y contribuir a una causa que beneficia a toda la sociedad. Donar sangre es un gesto sencillo que puede cambiar destinos.

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