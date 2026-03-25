Millonarios lanzó abonos para la Copa Sudamericana: precios y fechas de los partidos

Millonarios anunció oficialmente la venta de abonos para la Copa Sudamericana para sus tres partidos como local en la fase de grupos.

El club confirmó que los abonados de la Liga 2026-I serán considerados como “abonados antiguos”, lo que les otorga prioridad para renovar su cupo en el estadio. Este proceso comenzó este miércoles 25 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril al mediodía. Posteriormente, los asientos no adquiridos serán liberados al público general.

Los precios establecidos para esta fase oscilan entre $175.000 y $477.000, dependiendo de la ubicación en el estadio.

Abonos de Millonarios para la Copa Sudamericana

El proceso para adquirir los abonos de Millonarios para la Copa Sudamericana se realizará de manera digital. Los abonados antiguos recibirán en su correo electrónico un enlace personalizado para gestionar la reserva y posterior compra a través de la plataforma oficial del club.



Este sistema busca agilizar el proceso y garantizar que los hinchas fieles mantengan sus ubicaciones habituales.

Para quienes no cuentan con abono previo, la oportunidad llegará una vez finalice el periodo exclusivo. En ese momento, los cupos disponibles podrán ser adquiridos por nuevos compradores.

Cabe destacar que el paquete incluye tres partidos clave del grupo C, lo que representa una opción atractiva frente a la compra individual de entradas, tanto por costo como por disponibilidad.

¿Cuáles serán los partidos de Millonarios como local en Sudamericana?

El calendario de Millonarios en la fase de grupos presenta duelos de alto nivel competitivo. El equipo enfrentará a rivales internacionales como São Paulo, Boston River y O'Higgins.

Los encuentros como local quedaron programados de la siguiente manera:

Fecha 1 | O'Higgins vs. Millonarios | 7 de abril.

Fecha 2 | Millonarios vs. Boston River | 15 de abril.

Fecha 3 | Millonarios vs. Sao Paulo | 28 de abril.

Fecha 4 | Boston River vs. Millonarios | 7 de mayo.

Fecha 5 | Sao Paulo vs. Millonarios | 19 de mayo.

Fecha 6 | Millonarios vs. O'Higgins | 26 de mayo.

Inicialmente, el debut en casa estaba previsto para el 14 de abril, pero fue reprogramado para el 15 de abril a las 9:00 p. m. Este cambio responde a ajustes en el calendario del fútbol colombiano, particularmente por la cercanía con el clásico bogotano.

En efecto, la modificación también impactó el calendario local, ya que el duelo entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la Liga, se disputará el 12 de abril a las 2:00 p. m., según confirmó la Dimayor.

De esta manera, Millonarios buscará hacerse fuerte en casa, una estrategia fundamental en torneos como la Copa Sudamericana, donde sumar puntos como local suele marcar la diferencia en la clasificación.