Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 25 de marzo de 2026

Las principales loterías del país volvieron a jugar este miércoles 25 de marzo de 2026, una jornada que concentró la atención de miles de apostadores en Colombia.

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Como cada semana, los sorteos de Manizales, Valle y Meta entregaron millonarios premios, generando expectativa entre quienes probaron suerte.

Cabe recordar que estos juegos de azar se realizan bajo estrictos controles y sus resultados oficiales son publicados tras la transmisión de cada sorteo, garantizando transparencia en cada jornada .

A continuación, le contamos los resultados más importantes de la noche.

Resultados de la Lotería de Manizales 11 de marzo de 2026

En esta jornada, la Lotería de Manizales volvió a entregar uno de los premios más atractivos del país, con un acumulado que suele superar los miles de millones de pesos.

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Este sorteo se realiza semanalmente los miércoles en horas de la noche y es uno de los más tradicionales en Colombia, con múltiples premios adicionales que incluyen secos millonarios.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta del 25 de marzo de 2026

Además de Manizales, otras dos loterías completaron la jornada de este miércoles: Valle y Meta, que también entregaron importantes premios a nivel nacional.

Lotería del Valle

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Meta

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX.

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Estas loterías hacen parte de los sorteos semanales más seguidos por los colombianos, quienes buscan acertar los números ganadores y llevarse millonarios premios.

Si usted participó en alguno de estos juegos, se recomienda verificar su billete en los canales oficiales y conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.