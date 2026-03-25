Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 25 de marzo de 2026
Revise los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta que jugaron hoy, 25 de marzo de 2026
Noticias RCN
09:48 p. m.
Las principales loterías del país volvieron a jugar este miércoles 25 de marzo de 2026, una jornada que concentró la atención de miles de apostadores en Colombia.
Como cada semana, los sorteos de Manizales, Valle y Meta entregaron millonarios premios, generando expectativa entre quienes probaron suerte.
Cabe recordar que estos juegos de azar se realizan bajo estrictos controles y sus resultados oficiales son publicados tras la transmisión de cada sorteo, garantizando transparencia en cada jornada .
A continuación, le contamos los resultados más importantes de la noche.
Resultados de la Lotería de Manizales 11 de marzo de 2026
En esta jornada, la Lotería de Manizales volvió a entregar uno de los premios más atractivos del país, con un acumulado que suele superar los miles de millones de pesos.
- Número ganador del premio mayor: XXXX
- Serie: XXX
Este sorteo se realiza semanalmente los miércoles en horas de la noche y es uno de los más tradicionales en Colombia, con múltiples premios adicionales que incluyen secos millonarios.
Resultados de la Lotería del Valle y Meta del 25 de marzo de 2026
Además de Manizales, otras dos loterías completaron la jornada de este miércoles: Valle y Meta, que también entregaron importantes premios a nivel nacional.
Lotería del Valle
- Número ganador del premio mayor: XXXX
- Serie: XXX
Lotería del Meta
- Número ganador del premio mayor: XXXX
- Serie: XXX.
Estas loterías hacen parte de los sorteos semanales más seguidos por los colombianos, quienes buscan acertar los números ganadores y llevarse millonarios premios.
Si usted participó en alguno de estos juegos, se recomienda verificar su billete en los canales oficiales y conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.