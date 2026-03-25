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Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 25 de marzo de 2026

Revise los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta que jugaron hoy, 25 de marzo de 2026

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de marzo de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
09:48 p. m.
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Las principales loterías del país volvieron a jugar este miércoles 25 de marzo de 2026, una jornada que concentró la atención de miles de apostadores en Colombia.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de marzo de 2026
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Como cada semana, los sorteos de Manizales, Valle y Meta entregaron millonarios premios, generando expectativa entre quienes probaron suerte.

Cabe recordar que estos juegos de azar se realizan bajo estrictos controles y sus resultados oficiales son publicados tras la transmisión de cada sorteo, garantizando transparencia en cada jornada .

A continuación, le contamos los resultados más importantes de la noche.

Resultados de la Lotería de Manizales 11 de marzo de 2026

En esta jornada, la Lotería de Manizales volvió a entregar uno de los premios más atractivos del país, con un acumulado que suele superar los miles de millones de pesos.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de marzo de 2026: conoce el premio mayor
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  • Número ganador del premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Este sorteo se realiza semanalmente los miércoles en horas de la noche y es uno de los más tradicionales en Colombia, con múltiples premios adicionales que incluyen secos millonarios.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta del 25 de marzo de 2026

Además de Manizales, otras dos loterías completaron la jornada de este miércoles: Valle y Meta, que también entregaron importantes premios a nivel nacional.

Lotería del Valle

  • Número ganador del premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Lotería del Meta

  • Número ganador del premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX.
Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 19 de marzo de 2026
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Estas loterías hacen parte de los sorteos semanales más seguidos por los colombianos, quienes buscan acertar los números ganadores y llevarse millonarios premios.

Si usted participó en alguno de estos juegos, se recomienda verificar su billete en los canales oficiales y conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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