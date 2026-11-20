El atraco millonario registrado contra un grupo de estudiantes en el sendero Las Delicias, de la localidad de Chapinero, genera una inmensa preocupación entre los habitantes de Bogotá.

Mientras realizaban un trabajo de investigación con equipo de su alma máter: la Universidad del Rosario, fueron abordadas por sujetos armados que las habrían obligado a entregarlo todo.

“Aparecieron con armas blancas, un cuchillo y un machete, y nos quitaron equipo de video avaluado, aproximadamente, en 60 millones de pesos”, alertó Naomí Solís, una de las estudiantes afectadas.

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Vecinos del sector habrían identificado a los presuntos responsables del atraco:

Los atracos en el sendero de Las Delicias serían un problema recurrente, según denunciaron las estudiantes, tras conversar con habitantes del sector que habrían identificado a quienes tomaron su equipo de fotografía y video:

“Algunas personas lograron verlos. Ya las personas están identificadas. Tenemos el nombre y la cédula de uno de los (presuntos) implicados. Sabemos dónde viven. Se puso la denuncia, pero, de momento, no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Su llamado a las autoridades es doble para que 1. realicen acompañamiento permanente en el sendero mientras se encuentre abierto y 2. adelanten las investigaciones necesarias para dar con los responsables del robo y recuperar sus equipos.

Casi la mitad de las cámaras de videovigilancia instaladas en los senderos de Bogotá no funcionan:

Semanas antes, desde el Concejo de Bogotá denunciaron que 46,9 % de las cámaras instaladas en los senderos naturales de Bogotá no operan como deberían.

15 de los 32 dispositivos presentan fallas, lo que, de acuerdo con la cabildante Diana Diago ha hecho de los caminos naturales en la ciudad “el escenario perfecto para atracar”.

Advirtió que, “casi la mitad de las cámaras de seguridad están fuera de servicio”; lo que dificulta a los ciudadanos “disfrutar de estos espacios, y hacer ejercicio con tranquilidad”.