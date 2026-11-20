El horóscopo de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, invita a prestar atención a las reacciones y a la manera de afrontar los desacuerdos. La Luna comienza el día en Piscis y pasa a Aries durante la jornada, un cambio que, desde la interpretación astrológica, representa el tránsito de una energía más introspectiva a otra orientada a la iniciativa y la acción.

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La Luna está en fase creciente gibosa y alcanza cerca del 84 % de iluminación en Bogotá. Por su parte, el Sol permanece en Escorpio y forma una cuadratura con Marte en Leo, aspecto asociado en astrología con la impaciencia y las respuestas impulsivas. Saturno, Urano y Neptuno continúan retrógrados.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: La Luna ingresa en su signo y puede aumentar sus ganas de expresar lo que siente. Evite, sin embargo, responder de manera impulsiva ante una diferencia con su pareja.

Trabajo y dinero: Tendrá iniciativa para avanzar en asuntos pendientes, pero procure revisar los detalles antes de comprometerse con nuevas tareas o gastos.

Salud y bienestar: Canalice la energía en actividades que le ayuden a liberar tensiones. No descuide los momentos de descanso.

Número de la suerte: 9.

Color de energía: Rojo.

Compatibilidad del día: Leo.

Consejo clave: Actuar con decisión no significa tener que hacerlo todo de inmediato.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Una conversación tranquila puede ayudarle a resolver una inquietud sentimental. No se aferre a diferencias del pasado si existe disposición para llegar a un acuerdo.

Trabajo y dinero: Revise sus compromisos financieros y evite asumir gastos por presión de otras personas. La organización será importante para cerrar pendientes.

Salud y bienestar: Busque espacios de tranquilidad y procure mantener una rutina que le permita recuperar energía.

Número de la suerte: 6.

Color de energía: Verde.

Compatibilidad del día: Virgo.

Consejo clave: La estabilidad se construye con decisiones constantes, no con soluciones apresuradas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La comunicación puede acercarle a alguien importante. Si existe un malentendido, pregunte antes de sacar conclusiones y evite las indirectas.

Trabajo y dinero: Una conversación o un contacto puede darle nuevas ideas para un proyecto. Revise las condiciones de cualquier propuesta antes de aceptarla.

Salud y bienestar: Procure organizar sus horarios y reducir las distracciones que dificultan su concentración.

Número de la suerte: 5.

Color de energía: Amarillo.

Compatibilidad del día: Libra.

Consejo clave: Escuchar con atención puede evitarle problemas que después requieren más tiempo para resolverse.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Es posible que necesite mayor tranquilidad en sus relaciones. Exprese sus necesidades sin esperar que los demás las adivinen y evite asumir responsabilidades emocionales que no le corresponden.

Trabajo y dinero: Concéntrese en los asuntos prioritarios y revise sus cuentas antes de realizar compras importantes. No tome decisiones bajo presión.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a descansar y a desconectarse de las preocupaciones laborales.

Número de la suerte: 2.

Color de energía: Blanco.

Compatibilidad del día: Piscis.

Consejo clave: Cuidar su bienestar también implica establecer límites.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Evite que el orgullo convierta una diferencia en una discusión. Una actitud más flexible puede ayudarle a recuperar el diálogo con su pareja o con alguien cercano.

Trabajo y dinero: La cuadratura entre el Sol y Marte puede interpretarse como una invitación a controlar la impaciencia. No imponga sus ideas ni asuma compromisos que superen sus posibilidades.

Salud y bienestar: Procure reducir el estrés y distribuir mejor sus actividades.

Número de la suerte: 1.

Color de energía: Dorado.

Compatibilidad del día: Aries.

Consejo clave: La confianza en sus capacidades debe estar acompañada de prudencia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Evite analizar en exceso las palabras o actitudes de su pareja. Una conversación directa puede ayudarle a aclarar dudas sin generar tensiones innecesarias.

Trabajo y dinero: Su capacidad de organización será útil para revisar documentos, cuentas y tareas pendientes. No acepte responsabilidades adicionales si todavía tiene asuntos por terminar.

Salud y bienestar: Preste atención al cansancio mental y reserve momentos para descansar.

Número de la suerte: 4.

Color de energía: Azul.

Compatibilidad del día: Tauro.

Consejo clave: No necesita tener todas las respuestas para avanzar con seguridad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: La jornada invita a revisar los acuerdos sentimentales. Si algo le incomoda, expréselo con respeto y evite sacrificar sus necesidades para mantener una aparente tranquilidad.

Trabajo y dinero: Analice las condiciones de los compromisos profesionales antes de aceptarlos. Una negociación puede avanzar si mantiene claros sus objetivos.

Salud y bienestar: Busque equilibrio entre sus obligaciones y el tiempo que dedica a actividades personales.

Número de la suerte: 7.

Color de energía: Rosa.

Compatibilidad del día: Géminis.

Consejo clave: Un acuerdo justo debe tener en cuenta las necesidades de ambas partes.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Puede sentir la necesidad de aclarar una situación que lleva tiempo preocupándole. Evite convertir la conversación en un reclamo y explique con claridad lo que espera.

Trabajo y dinero: El Sol en su signo pone el énfasis en sus objetivos personales. No obstante, la tensión con Marte aconseja evitar confrontaciones y revisar las decisiones antes de actuar.

Salud y bienestar: Procure liberar tensiones y no trasladar las preocupaciones laborales a sus momentos de descanso.

Número de la suerte: 8.

Color de energía: Vinotinto.

Compatibilidad del día: Cáncer.

Consejo clave: La firmeza no requiere confrontar a todo el que piensa diferente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Una conversación puede ayudarle a entender mejor las expectativas de su pareja. Si está soltero, disfrute de nuevas conexiones sin apresurarse a definir una relación.

Trabajo y dinero: Revise sus planes antes de asumir nuevos compromisos. Una oportunidad puede ser interesante, pero necesita evaluar los recursos y el tiempo que exige.

Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan salir de la rutina sin descuidar el descanso.

Número de la suerte: 3.

Color de energía: Naranja.

Compatibilidad del día: Acuario.

Consejo clave: El entusiasmo funciona mejor cuando está respaldado por una buena planificación.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Dedique tiempo a las personas cercanas. Una conversación pendiente puede mejorar el ambiente familiar o ayudarle a resolver una diferencia sentimental.

Trabajo y dinero: Organice sus prioridades y evite asumir más responsabilidades de las que puede cumplir. Revise sus gastos antes de comprometer recursos en un proyecto.

Salud y bienestar: No ignore las señales de agotamiento. Mantener horarios de descanso será importante para su bienestar.

Número de la suerte: 10.

Color de energía: Gris.

Compatibilidad del día: Tauro.

Consejo clave: Avanzar con prudencia también es una forma de alcanzar sus objetivos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Evite tomar distancia cuando lo que necesita es expresar sus sentimientos. Una actitud abierta puede ayudarle a resolver una diferencia con su pareja.

Trabajo y dinero: Sus ideas pueden generar interés, pero tendrá que explicar cómo piensa llevarlas a la práctica. Revise los costos y los plazos antes de comprometerse.

Salud y bienestar: Alterne las actividades exigentes con momentos de descanso para evitar el agotamiento.

Número de la suerte: 11.

Color de energía: Turquesa.

Compatibilidad del día: Géminis.

Consejo clave: Escuchar otras perspectivas puede ayudarle a encontrar soluciones más efectivas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: La Luna comienza el día en su signo, lo que puede llevarle a prestar mayor atención a sus emociones. Exprese lo que siente sin esperar que la otra persona interprete sus silencios.

Trabajo y dinero: Aproveche las primeras horas para organizar sus prioridades. Antes de aceptar una propuesta o realizar un gasto, revise la información disponible.

Salud y bienestar: Busque espacios de tranquilidad y evite cargar con preocupaciones que corresponden a otras personas.

Número de la suerte: 12.

Color de energía: Lila.

Compatibilidad del día: Cáncer.

Consejo clave: Reconozca sus emociones, pero no deje que sean las únicas que orienten sus decisiones.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy, viernes 20 de noviembre?

Aries puede encontrar una jornada favorable para tomar la iniciativa y expresar sus ideas, debido al ingreso de la Luna en este signo. Sin embargo, la tensión astrológica entre el Sol y Marte recomienda actuar con prudencia y evitar las respuestas impulsivas.

¿Qué planeta domina la energía del día?

Marte tiene un papel destacado por su cuadratura con el Sol en Escorpio. En astrología, este aspecto suele relacionarse con la impaciencia, la competitividad y las reacciones intensas. La recomendación es canalizar la energía en actividades concretas y evitar confrontaciones innecesarias.

¿En qué fase está la Luna hoy?

La Luna está en fase creciente gibosa. En Bogotá, su iluminación se aproxima al 84 % durante el 20 de noviembre. La próxima Luna llena será el martes 24 de noviembre de 2026.

¿Qué recomienda el horóscopo para este viernes?

La recomendación general es pensar antes de reaccionar, revisar los compromisos y evitar decisiones tomadas bajo presión. El tránsito de la Luna de Piscis a Aries representa, desde la astrología, un cambio entre la reflexión emocional y la iniciativa personal.