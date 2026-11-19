El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un producto en cápsulas que se ofrece como suplemento dietario en Colombia, pero que no cuenta con registro sanitario.

De acuerdo con la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Ultraslim Gold es considerado un producto fraudulento porque no tiene registro sanitario expedido por el Invima. La entidad señaló que su comercialización y distribución constituyen actividades ilegales en el territorio nacional, debido al incumplimiento de las normas sanitarias aplicables a los suplementos dietarios.

El organismo también aclaró que no ha otorgado ningún registro sanitario a Ultraslim Gold como medicamento, producto fitoterapéutico o medicamento homeopático. Esta situación impide que el producto se comercialice legalmente bajo esas categorías y representa un motivo de alerta para quienes puedan estar interesados en adquirirlo.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima alertó sobre las cápsulas Ultraslim Gold?

Según el Invima, los productos fraudulentos pueden representar riesgos para la salud y engañar a los consumidores sobre su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad.

La entidad recordó que estos productos pueden distribuirse a través de diferentes canales, entre ellos establecimientos minoristas, páginas de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Por esta razón, recomendó a la ciudadanía verificar siempre la existencia y autenticidad del registro sanitario antes de comprar o consumir cualquier suplemento dietario.

La consulta puede realizarse en el portal oficial del Invima (consulta de registros sanitarios). Allí se debe seleccionar el grupo correspondiente al tipo de producto y efectuar la búsqueda por nombre, número de registro sanitario o principio activo.

¿Qué deben hacer las personas que consumieron Ultraslim Gold?

La principal recomendación del Invima es abstenerse de comprar las cápsulas en mención. Quienes actualmente las estén consumiendo deben suspender su uso de inmediato, debido a los posibles riesgos que puede representar para su salud.

Si una persona conoce establecimientos, páginas web o canales de distribución donde se comercialice este producto, puede informar al Invima o a las autoridades sanitarias territoriales. Asimismo, quienes hayan presentado algún evento adverso posiblemente relacionado con su consumo deben reportarlo a través de VigiFlow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

La entidad pidió a los establecimientos comerciales abstenerse de distribuir y vender estas cápsulas, pues podrían estar sujetos a medidas sanitarias de seguridad.