El Pacto Histórico rompió el silencio sobre el escándalo de la congresista Luz Verónica Estrada y pidió su renuncia.

Resulta que la representante a la Cámara aseguraba tener un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia expedido por la Universidad Nacional, sede Medellín. Sin embargo, parece que no es así.

Las inconsistencias en los diplomas

La propia institución educativa afirmó que el diploma es falso. Hubo dos detalles que destaparon esta situación: primero, que la firma de la decana de ese momento es falsa y la fecha de expedición.

Verónica Botero, quien era la decana en ese momento, indicó en sus redes sociales que esa no era su firma. Además, el diploma es del 16 de noviembre de 2021, pero el número en la parte inferior corresponde a un graduando de 2011.

De igual forma, no se tienen registros de que Estrada haya pasado por las aulas, lo cual aumentó las sospechas de que el título efectivamente fuera falso y utilizado para llegar a un cargo público.

Estrada tampoco sería bachiller

El tema no quedó ahí y la institución Juan Pablo Gómez Ochoa reveló que la congresista tampoco habría culminado sus estudios de educación media. En pocas palabras, supuestamente cursó hasta octavo grado en 2017 y no es bachiller.

RELACIONADO Luz Verónica Estrada aparece indiciada en tres indagaciones y fue denunciada ante la Corte Suprema

Por estos hechos, la representante fue denunciada ante la Corte Suprema por los delitos de presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Asimismo, se sabe que aparece indiciada en tres indagaciones en la Fiscalía por hechos similares.

Sumado a ello, a la Procuraduría llegó una queja disciplinaria para investigar si los funcionarios de la DIAN omitieron la verificación del título para contratarla por 78 millones de pesos.

Tras esto, el Pacto Histórico informó que la Comisión Nacional de Ética Profesional fue convocada para el lunes 23 de noviembre con el propósito de analizar la situación. La colectividad, entonces, le solicitó su renuncia para que se defienda ante las instancias judiciales.