Este 20 de noviembre de 2026, a las 11:49 de la mañana de Nueva Caledonia (7:49 p.m. del 19 de noviembre en Colombia), se registró un fuerte sismo.

La magnitud alcanzó los 5.6 y la profundidad no sobrepasó los 10 kilómetros, lo que significa que fue superficial.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué han reportado las autoridades tras los respectivos monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Nueva Caledonia hoy 20 de noviembre de 2026

11:49 a.m. del 20 de noviembre de 2026 en Nueva Caledonia / 7:49 p.m. del 19 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Sur, Nueva Caledonia.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 443 kilómetros de Vao, a 486 de La Roche, a 490 de Tadine, a 527 de Yate-Barrage, a 548 de Mont-Dore, a 558 de Numea, a 563 de Dumbea, a 574 de Paita, a 583 de Kingston, a 585 de We y a 608 de Isangel.

¿Qué han reportado las autoridades de Nueva Caledonia tras el fuerte sismo de hoy 20 de noviembre de 2026?

Los expertos han explicado que, a raíz de que el epicentro se localizó a más de 260 kilómetros de la costa, el sismo no se percibió de forma significativa en la población.

En consecuencia, no se han emitido reportes de emergencia relacionados con daños infraestructurales, heridos o víctimas.

Asimismo, la Seguridad Civil de Nueva Caledonia no ha comunicado órdenes de evacuación y, por lo tanto, las tareas cotidianas han continuado realizándose con normalidad.

De igual manera, las autoridades marítimas han entregado un parte de tranquilidad y manifestado que no existe riesgo de que se presente un tsunami tras este reciente movimiento telúrico.