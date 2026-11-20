Una nueva masacre se registró en la madrugada de este viernes 20 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, el hecho sucedió en el sector conocido como La Curva Pelelojo, entre los barrios Cuberos Niño y Santo Domingo, en donde tres habitantes en condicion de calle fueron asesinados y dos más resultaron heridos.

Al parecer, hombres armados llegaron al lugar, en inmediaciones del canal de aguas Bogotá, y abrieron fuego en contra de un grupo de personas que se encontraba allí.

108 masacres en 2026: Indepaz

Según datos de Indepaz, esta es la masacre número 108 registrada durante 2026.

Cabe anotar que la Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 027/24, la persistencia de homicidios en el área metropolitana de Cúcuta, principalmente mediante modalidad de sicariato y otras prácticas violentas como el desmembramiento e intimidación.

Tres ataques contra habitantes de calle en una semana

La masacre de esta madrugada es el tercer ataque de la semana contra personas en condición de calle, sumándose a los ocurridos en el barrio Magdalena, que dejó a una mujer muerta; y otro más en Pelelojo, con un saldo de un muerto.

En total, nueve habitantes de calle han sido atacados en los últimos tres días; de ellos cinco murieron y cuatro más permanecen heridos.