A través de El Martillo, la plataforma de subastas en línea del Banco Popular, los interesados pueden consultar catálogos de automotores, verificar condiciones de cada lote y presentar ofertas de forma digital sin intermediarios presenciales.

En convocatorias recientes difundidas por medios económicos y por la misma plataforma, se han puesto a disposición lotes de automóviles, camionetas, camperos y vehículos de trabajo o carga con precios base que arrancan alrededor de los 28 millones de pesos y alcanzan cifras superiores según modelo, estado y procedencia.

Para quienes buscan comprar carro usado o camioneta a buen precio, entender las reglas de juego antes de la puja marca la diferencia entre una buena oportunidad y un error de cálculo.

Catálogo de la subasta de la DIAN de carros y camionetas

Mercedes-Benz GLE (2022)

Tipo: Camioneta / Wagon

Color: Blanco Polar

Ubicación: Medellín

Valor base: $147.048.800 COP

Ford Expedition (2020)

Tipo: Campero / Wagon

Color: Gris Magnético

Ubicación: Bogotá

Valor base: $123.464.800 COP

Hyundai Tucson (2023)

Tipo: Camioneta / Wagon

Color: Negro Fantasma

Ubicación: Medellín

Valor base: $82.761.000 COP

Hino Dutro (2022)

Tipo: Camión Furgón

Color: Blanco

Ubicación: Barranquilla

Valor base: $89.268.000 COP

RELACIONADO DIAN aprehende 463 drones en Buenaventura y Cartagena durante operativos contra el contrabando

Volkswagen Amarok (2023)

Tipo: Camioneta Doble Cabina

Color: Blanco Candy

Ubicación: Barranquilla

Valor base: $87.631.200 COP

Nissan Kicks (2022)

Tipo: Camioneta / Wagon

Color: Blanco

Ubicación: Barranquilla

Valor base: $51.331.200 COP

Kia Sorento (2012)

Tipo: Camioneta / Wagon

Color: Negro

Ubicación: Bogotá

Valor base: $28.310.400 COP

Volkswagen Amarok (2022)

Tipo: Camioneta Doble Cabina

Color: Blanco Candy

Ubicación: Medellín

Valor base: $112.211.600 COP

El Martillo publicó además una convocatoria de 35 lotes (del 25 al 27 de noviembre de 2026) que incluye automóviles, camionetas, camiones, motocicletas y minimotos, destacando referencias como BMW R18, Chevrolet Camaro 2SS y Mercedes-Benz Clase C.

Paso a paso para participar en la subasta virtual de El Martillo

El proceso para presentar una oferta en El Martillo es 100 % digital y exige preparación previa, especialmente en lo relacionado con la habilitación de la cuenta y el cupo de pagos en línea.

Para comenzar, debes registrarte en el portal oficial ingresando directamente a [www.elmartillo.com](https://www.elmartillo.com).co y crear tu cuenta como persona natural o jurídica mayor de edad, o bien iniciar sesión si ya cuentas con un usuario y contraseña activos.

Una vez dentro de la plataforma, el siguiente paso consiste en explorar el catálogo y el calendario para ubicar la subasta de vehículos vigente, revisar sus fechas de apertura y cierre de ofertas, y consultar el detalle de los lotes de tu interés con el fin de conocer su valor base, el depósito exigido y sus condiciones particulares.

Posteriormente, es necesario verificar tu cupo transaccional y hacer el depósito vía PSE. Para habilitar tu participación debes disponer de una cuenta de ahorros o corriente autorizada para pagos por Internet mediante este sistema; por ello, resulta recomendable efectuar el depósito con anticipación —idealmente el día previo— y confirmar con tu entidad bancaria el tope máximo permitido para transacciones digitales.

Cando llegue el horario habilitado, ingresa con tus credenciales a la sala de subastas virtuales, asocia el depósito previamente realizado al lote elegido y registra tu oferta respetando el valor base o el último monto ofertado más el incremento mínimo establecido.

Finalmente, mantente atento y haz seguimiento hasta el cierre para monitorear si otros participantes superan tu postura antes de la hora límite, teniendo siempre presentes las reglas de adjudicación, los tiempos de devolución de los depósitos no adjudicados y los plazos estipulados para pagar el saldo restante en caso de resultar ganador.