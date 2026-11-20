La movilidad en el norte de Bogotá tendrá modificaciones durante la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026. La Secretaría de Movilidad anunció un cierre temporal en la autopista Norte, en sentido sur-norte, que afectará la salida de vehículos particulares y el recorrido de algunos servicios de transporte público. La restricción comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta después de las 10:00 a. m., por lo que se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos y utilizar corredores alternativos.

La medida se implementará cerca del límite entre Bogotá y Cundinamarca, sobre la calzada oriental de la autopista Norte. Según la información de las autoridades, el cierre responde a actividades institucionales del orden nacional y busca garantizar la seguridad y el desarrollo logístico de un evento programado en este sector de la capital.

Para facilitar la movilidad de quienes necesitan salir de Bogotá hacia el norte, se habilitará un reversible en la carrera Séptima. Este contraflujo permitirá utilizar los dos carriles de la vía exclusivamente en sentido norte, mientras se mantiene la restricción en la autopista Norte.

¿Qué vías alternas hay para salir de Bogotá por el norte?

La principal alternativa será la carrera Séptima, donde se habilitará un reversible desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., entre las calles 193 y 245. Durante ese periodo, los dos carriles funcionarán en sentido norte para facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y pasajeros de transporte público hacia municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Sesquilé.

Los conductores también podrán utilizar la vía Suba-Cota y la calle 80 como alternativas para salir de Bogotá hacia el norte de Cundinamarca y otros destinos del país. Quienes viajen hacia departamentos como Boyacá, Santander y Norte de Santander deberán tener en cuenta las modificaciones y planear sus recorridos con anticipación.

Es importante aclarar que las restricciones están dirigidas a quienes se desplazan desde Bogotá hacia el norte. Según el reporte de las autoridades, los vehículos que ingresen a la capital desde municipios como Chía, Cajicá y Cota podrán circular en sentido norte-sur sin verse afectados por el cierre anunciado.

Cambios en rutas de TransMilenio por el cierre de la autopista Norte

Las modificaciones también tendrán efectos en la operación de TransMilenio. Durante aproximadamente una hora, varios servicios de las rutas TransMiZonales realizarán retornos operacionales a la altura de las calles 183 y 193 con autopista Norte.

Los servicios que tendrán ajustes son T25, BL919, T163, BG902, P49, E44, 402, BA947, Z4B, BF918, 291, BH907, BC917 y 18-14. Por su parte, las rutas alimentadoras B924 Guaymaral y 2-2 Jardines, que operan desde el Portal Norte, modificarán sus recorridos por la calle 192 con autopista Norte.