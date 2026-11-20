La programación de la recta final de la Liga BetPlay en noviembre de 2026 encendió el debate entre hinchas, periodistas y clubes del fútbol profesional colombiano.

Una de las dudas más repetidas en la opinión pública es por qué la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no incluyó encuentros dominicales en el arranque de los cuadrangulares semifinales y optó por ubicar partidos entre semana —incluso en horarios de tarde en días laborales—, un asunto que ha generado diversas explicaciones.

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El gran afectado por esta decisión fue Independiente Medellín, que recibirá a Santa Fe en el Atanasio Girardot a las 4:30 de la tarde. La hinchada del ‘Poderoso’ se quejó por ser horario laboral, pero el club aceptó la designación y lanzó una campaña para que las empresas dejen salir a sus trabajadores más temprano.

¿Por qué no se está jugando los domingos en el FPC?

El periodista Carlos Antonio Vélez, dio a conocer las razones por las que se están programando los partidos para días ajenos al domingo.

En primera medida, y para disipar todo tipo de rumores, Vélez aseguró que Win Sports no tiene nada que ver e incluso que el canal sale perjudicado por los horarios de transmisión.

“Para Win es un perjucio no jugar los domingos. ¿Saben por qué no lo están haciendo en la Dimayor? Averigüen antes de salir a decir una sarta de estupideces, de mentiras, cargadas de mala leche y de odio aparte de envidia. Qué horror", dijo.

Según el comunicador, el verdadero motivo por la que no se están jugando los domingos es por los conciertos programados para estas fechas.

“La Dimayor es la que está programando los partidos y ¿saben por qué está haciendo eso de jugar viernes-sábado? Porque están tratando de evitar los benditos conciertos. Tenemos cuatro en El Campín y los dos equipos de Bogotá juegan los cuadrangulares", informó.

Y sentenció: “Que quede absolutamente claro que no se están programando partidos los domingos porque la Dimayor no ha querido”.