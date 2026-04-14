Eutanasia de hipopótamos en Colombia no será inmediata: autoridades explican medida

La implementación de la eutanasia como medida para controlar la población de hipopótamos en Colombia no será inmediata ni sencilla. Así lo explicó David Echeverry López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, quien señaló que este proceso requiere condiciones técnicas, logísticas y éticas que aún están en proceso de estructuración.

En diálogo con Noticias RCN, el funcionario indicó que la decisión de contemplar la eutanasia no es nueva, sino que hace parte de una estrategia incluida desde hace años en el plan de manejo de la especie. Según explicó, esta alternativa surge ante la insuficiencia de otras medidas como la esterilización y la translocación, que no han logrado frenar la expansión de los hipopótamos en el país.

Por qué la eutanasia se vuelve una medida necesaria

De acuerdo con Echeverry, la problemática de los hipopótamos en Colombia es compleja y no puede resolverse con una única solución. En ese sentido, enfatizó que el control poblacional requiere una combinación de estrategias, donde la eutanasia se contempla como una opción cuando no es posible capturar a los animales para esterilizarlos o reubicarlos.

El funcionario explicó que, desde el enfoque técnico y científico, entidades como el Instituto Humboldt han planteado la necesidad de extraer un número aproximado de 30 individuos por año en zonas donde la población ya presenta una expansión significativa.

Asimismo, recordó que se han explorado alternativas como el traslado a zoológicos dentro y fuera del país, incluyendo contactos con países como México, India y Perú. Sin embargo, estas opciones enfrentan limitaciones logísticas, sanitarias y normativas, lo que reduce su alcance como solución definitiva.

Un proceso técnico, gradual y con retos presupuestales

A pesar de que la eutanasia ha generado debate público, las autoridades ambientales insisten en que no se trata de una medida de aplicación inmediata. Según explicó Echeverry, no existe actualmente la capacidad operativa para iniciar intervenciones masivas, ni se cuenta aún con todos los equipos técnicos necesarios.

El proceso, detalló, implica etapas complejas como la captura del animal, su sedación y la aplicación de protocolos que garanticen la ausencia de dolor, cumpliendo estándares de bienestar animal. Además, requiere la conformación de equipos especializados en bioética y la definición de procedimientos rigurosos.

En cuanto a los tiempos, se indicó que el Ministerio de Ambiente proyecta que estas acciones podrían comenzar en el segundo semestre del año, siempre que se cumplan las condiciones necesarias y se prioricen las zonas más afectadas. Sin embargo, reiteró que no se trata de una intervención inmediata, sino de un proceso planificado.