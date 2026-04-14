Los países que se negaron a recibir los hipopótamos colombianos: razones detrás de la eutanasia

El Gobierno de Colombia confirmó que la estrategia de trasladar hipopótamos a otros países enfrenta serias limitaciones, luego de múltiples rechazos internacionales y barreras operativas.

Así lo establece la circular del Ministerio de Ambiente, que detalla las gestiones fallidas para reubicar ejemplares de esta especie exótica invasora y concluye que la translocación no es suficiente como medida principal de control poblacional.

Durante los últimos años, las autoridades ambientales han adelantado contactos con diferentes países y organizaciones internacionales en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Sin embargo, los resultados han sido limitados y, en varios casos, negativos, lo que ha obligado a replantear la estrategia nacional frente al crecimiento de los hipopótamos en Colombia.

Rechazos internacionales y barreras para trasladar hipopótamos

Según el documento oficial, uno de los principales obstáculos ha sido la negativa de países a recibir una especie catalogada como invasora. México, por ejemplo, informó que su legislación prohíbe la importación de este tipo de fauna, mientras que un posible receptor como Filipinas, desistió debido a los altos costos logísticos asociados al traslado.

En otros casos, las gestiones siguen en curso, como con India, o en fase de espera de respuesta, como ocurre con Perú, Chile y República Dominicana. También se han activado canales diplomáticos con Ecuador, Uganda y Sudáfrica para evaluar la viabilidad técnica y normativa de la translocación, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

A nivel global, el panorama tampoco es favorable. La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) informó que sus 344 miembros no cuentan con capacidad para recibir los hipopótamos, citando restricciones de bioseguridad. De igual forma, organizaciones regionales y entidades internacionales consultadas no han ofrecido alternativas viables.

Limitaciones operativas obligan a reforzar otras medidas

En el ámbito nacional, la situación es similar. De 12 zoológicos consultados en Colombia, solo uno manifestó disposición para recibir un número limitado de ejemplares, lo que evidencia la baja capacidad instalada para albergar esta especie bajo condiciones adecuadas de bienestar animal.

La circular concluye que la translocación depende de factores externos, como decisiones de otros países, regulaciones internacionales y altos costos, lo que compromete su eficacia como estrategia central. En ese sentido, el Gobierno señala que esta medida debe implementarse de manera complementaria, junto con otras acciones de control.

Entre estas se encuentran el confinamiento, que implica el aislamiento y esterilización de los individuos durante su ciclo de vida, y la caza de control o eutanasia técnica, considerada como última instancia cuando las alternativas no letales no resulten viables desde el punto de vista técnico, operativo o financiero.

El documento también resalta que Colombia debe cumplir con una orden judicial que exige adoptar medidas integrales para controlar la población de hipopótamos, debido a su impacto en los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades. La sobrepoblación de esta especie, sin depredadores naturales en el país, ha sido catalogada como un riesgo para el equilibrio ecológico.