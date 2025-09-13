Olmedo López declarará contra Berenice Bedoya por presunta corrupción en contratos de la UNGRD

El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia sigue ampliando sus ramificaciones hacia el ámbito político.

Esta vez, la senadora Berenice Bedoya del partido ASI se encuentra en el ojo del huracán tras ser mencionada en una investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia.

Olmedo López declara contra Berenice Bedoya

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ha sido citado a declarar el próximo martes en relación con este caso. Según su abogado, José Moreno, López está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia.

"Mi cliente ha decidido colaborar con la justicia de manera seria, estructural y valiente. Ha puesto la cara, no como otros que han huido dentro de este proceso judicial. Así mismo, debemos manifestar que mi cliente seguirá compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia y también lo hará ante el llamado que le ha hecho la Corte en el caso de Berenice Bedoya”, explicó Moreno.

La investigación se centra en un presunto intento de direccionar dos contratos de la UNGRD. Uno de estos contratos habrían sido gestionado a través de la senadora Marta Peralta. No obstante, los detalles específicos aún no se han revelado públicamente.

RELACIONADO Gobernación de Cundinamarca anuncia que se pondrá en marcha plan piloto en variante de la vía al Llano

Escándalo de Sneyder Pinilla

Este nuevo giro en el caso se produce en el contexto de los preacuerdos entre Olmedo López y Sneyder Pinilla con la Fiscalía, los cuales han ido destapando progresivamente más nombres implicados en este escándalo de corrupción.

La citación de López por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia marca un punto crucial en la investigación. Se espera que su testimonio arroje luz sobre la supuesta participación de la senadora Bedoya en estas prácticas irregulares.

El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública y los cálculos políticos colombianos. La posible implicación de más legisladores en este escándalo podría tener repercusiones significativas en el panorama político nacional.

Mientras tanto, la defensa de la senadora Bedoya aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas que Olmedo López presentará ante la Corte Suprema de Justicia.