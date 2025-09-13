Gobernación de Cundinamarca anuncia que se pondrá en marcha plan piloto en variante de la vía al Llano

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio a conocer a primera hora del sábado, 13 de septiembre, que Coviandina pondrá en marcha un plan piloto de movilidad por la variante ubicada a unos 600 metros del lugar del derrumbe, en la vía al Llano.

Por condiciones climáticas, la concesionaria se vio obligada a ejecutar saneos, reemplazos de material y pavimentar la totalidad de la variante que será habilitada el lunes 15 para evacuar, durante los dos primeros días, a vehículos de carga que permanezca estacionados en el corredor.

“Es decir, que solo hasta el día miércoles 17 de septiembre —según el comunicado— se hará un piloto con la apertura del corredor, para todo tipo de vehículo con el fin de saber si esa variante funciona y cómo se comportan los tiempos de paso”, precisó en su cuenta de X (antes Twitter).

Gobernador advierte que se necesita inversión del Gobierno Nacional, pero siguen sin recibir respuesta:

Los últimos días, se ha vito disminuida la intensidad con la que trabajadores en la zona retiran el material de la carretera e, incluso, el miércoles en la noche tuvieron que detenerse para realizar trabajos de conducción de aguas en la parte alta de la montaña y monitoreos geológicos para evitar que los escombros sigan desplazándose y afecten a la comunidad local.

Por tanto, el gobernador exige a la concesionaria que explique las obras de contención que han desarrollado y advierte que el Gobierno Nacional se mantiene en silencio, a pesar de que la emergencia requiere de su intervención:

“Más allá de si esta variante logre resistir el tráfico pesado o no, o deba hacérsele mantenimientos reiterados que no permitan el paso de vehículos las 24 horas del día, y que los horarios para atravesarla sean de larga espera, es necesario insistir en que las inversiones por parte del Gobierno Nacional sobre el corredor no dan espera. A la fecha, no hemos tenido respuesta”.

¿Un problema de nunca acabar?

La vía al Llano está a punto de completar una semana cerrada, desde que se registró un derrumbe en el kilómetro 18, que dejó 100.000 metros cúbicos de tierra sobre la vía.

El plan de la concesionaria podría recuperar la movilidad, aunque a paso tortuga, la semana que viene. Sin embargo, el gobernador Rey insiste: “Que no nos vaya a pasar que la vía alterna no funcione y que no sepamos tampoco aún qué hacer del todo para mitigar el impacto de la remoción en masa”.

Y es que, según comentó, “las pérdidas económicas siguen en aumento. Este corredor no puede, con cada lluvia, cerrarse por desatención de sitios inestables. Como vamos, pareciera que esta es una tragedia de nunca acabar y no existe, a la fecha, un plan o estrategia para enfrentar esta amenaza a la competitividad del país ¡Esto es inaceptable!”.