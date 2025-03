Exministra Susana Muhamad aclara confusiones por borrador de resolución ambiental

El Gobierno se encuentra en el centro de una controversia por un proyecto de resolución que busca ordenar el tratamiento de la Sabana de Bogotá.

La ministra saliente de Ambiente, Susana Muhamad, salió, en las recientes horas, en defensa de la iniciativa, asegurando que los proyectos ya en marcha no se verán afectados.

En una entrevista reciente con este medio, la exjefe de cartera, aclaró que no se va a frenar ningún proyecto y que se está exagerando lo que dice la resolución.

“Hay una exageración en decir que los proyectos se van a parar. Es falso. No se paran proyectos, de eso no se trata la resolución. Y, por otro lado, se ponen algunos requisitos cuando tiene que ver con áreas ambientalmente sensibles, pero no es un nuevo requisito, es un requisito que ya está en la ley”, indicó.

Adicional a esto, dijo que el proyecto de resolución, que aún no está vigente, se encuentra disponible para comentarios hasta el 14 de marzo, con posibilidad de extensión, según lo determine el Gobierno Nacional.

Muhamad también cuestionó la reacción de algunos sectores frente al documento.

"¿Por qué se está exagerando los impactos reales de la norma? Yo creo que debe haber un interés urbanístico sobre los suelos rurales de La Sabana. Vamos a publicar todas las reuniones que se hicieron, los videos, el trabajo territorial, en dos fases que tuvo el desarrollo externo urbano”, añadió.

Presidente Petro se refirió a la polémica por resolución ambiental

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó la iniciativa con una declaración contundente y aseguró que a través de su cuenta oficial en X que “Camacol no puede seguir pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a 9 millones de habitantes. Deben entender que la vida está primero que la codicia”.

La controversia se ha intensificado debido a las alertas emitidas por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre los posibles riesgos para proyectos en curso.

Sin embargo, Muhamad insiste en que estas advertencias son infundadas y que ningún proyecto está en peligro.

La ministra saliente también aseguró que se han realizado todas las reuniones necesarias con los mandatarios implicados durante el proceso de desarrollo de la resolución.

“Vamos a publicar todas las reuniones que se hicieron, los videos, el trabajo territorial, en dos fases que tuvo el desarrollo externo urbano”, finalizó.