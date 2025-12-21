CANAL RCN
Así terminó el 2025 para Luis Díaz: números de crack que lo ponen entre los mejores del mundo

Luis Díaz cerró el 2025 con números de crack. Goles, asistencias y un impacto total con el Bayern Múnich lo confirman entre los mejores de Europa.

Luis Díaz y sus números en 2025 con Bayern Múnich
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
08:31 p. m.
El 2025 quedará marcado como uno de los años más importantes en la carrera deLuis Díaz. Este domingo, el colombiano volvió a decir presente en el marcador y cerró el año con broche de oro al anotar en la contundente victoria 4-0 ante Heidenheim.

Su gol, que significó el 3-0 al minuto 86', fue una muestra más del momento brillante que atraviesa el guajiro en el fútbol europeo.

Más allá de ese tanto, el cierre de temporada confirmó que Díaz fue de menos a más durante el año, hasta consolidarse como uno de los jugadores más determinantes del continente.

Su influencia no solo se refleja en sensaciones o aplausos, sino en números que lo respaldan como un auténtico ‘crack’.

Los números de Luis Díaz que explican su 2025 soñado

En la Bundesliga, las cifras hablan por sí solas. En apenas 13 partidos, Luis Díaz registró siete goles y seis asistencias, una producción sobresaliente para un futbolista de banda.

Esto significa que el colombiano tuvo incidencia directa en más de un gol por partido, un dato que lo pone en la élite ofensiva del campeonato alemán.

Si el análisis se amplía a todas las competencias —liga, copas locales y Champions League— el impacto es todavía mayor.

Díaz cerró el año con 20 participaciones directas en gol, producto de 13 anotaciones y siete asistencias en 22 partidos. Un promedio que lo ubica entre los jugadores más productivos de Europa en su posición durante el segundo semestre de 2025.

El impacto inmediato de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Cabe recordar que ‘Lucho’ llegó al Bayern Múnich el 30 de julio de 2025, procedente del Liverpool. Su adaptación fue casi instantánea bajo la dirección de Vincent Kompany, quien le dio libertad total por el frente de ataque.

Al cierre del primer semestre, los números oficiales reflejan su peso real: 22 partidos disputados, 14 goles, siete asistencias y un título, la Supercopa de Alemania. Como extremo izquierdo, su velocidad, desequilibrio y capacidad para asociarse lo convirtieron en pieza clave del tridente ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise.

Con este rendimiento, Luis Díaz no solo cerró un 2025 de ensueño, sino que envió un mensaje claro: está en el mejor momento de su carrera y listo para seguir brillando en la élite mundial.

