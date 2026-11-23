Tres integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron capturados en Santander. Los señalan de participar en extorsiones, amenazas y ataques contra vehículos de transporte público.

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El operativo fue adelantado por el Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército. Los criminales fueron ubicados en los municipios de El Cerrito y Concepción.

Mantenían a los conductores bajo extorsiones y amenazas

Los detenidos, identificados con los alias de Cosa Mala, Chucho y La Negra, serían integrantes de la comisión Martha Cecilia Pabón, perteneciente al Frente Efraín Pabón Pabón. Habrían enfocado su accionar criminal en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Desde mayo de 2026, la Policía no perdió de vista a estas personas y, con el paso de los meses, llevaron a cabo cinco investigaciones que tuvieron interceptaciones telefónicas y entrevistas.

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Las pesquisas señalan que los tres detenidos habrían cumplido diferentes funciones en el grupo armado. Alias Chucho y alias La Negra presuntamente se encargaban de conseguir material logístico, víveres y elementos de intendencia.

Además, estarían relacionados con las amenazas y cobros extorsivos contra comerciantes. Por su parte, ‘Cosa Mala’ supuestamente tuvo relación con la incineración de cuatro buses de la empresa de transporte público Concorde y con la instalación de artefactos y elementos alusivos al ELN en El Cerrito.

ELN obtenía $ 150 millones por las extorsiones

La Policía también relacionó a este grupo con cuatro ataques contra vehículos registrados el 11 de abril, el 6 y el 12 de mayo y el 17 de octubre. Al parecer, el propósito era hacer realidad las amenazas contra los conductores para que cumplieran con las extorsiones que a los delincuentes les generaban 150 millones de pesos mensuales.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que las capturas representan una afectación a las capacidades criminales y las fuentes de financiación de esta organización.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.