El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará al Departamento de Justicia solicitar la pena de muerte para personas condenadas por determinados crímenes federales, entre ellos el asesinato de menores y los homicidios cometidos durante delitos como violación, abuso sexual, explotación sexual infantil o trata de personas.

El anuncio se produjo este lunes, durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Justicia, en Washington, a la que asistieron familiares de víctimas de homicidio.

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Allí, el mandatario también cuestionó la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de conmutar las condenas a muerte de 548 personas que permanecían en el corredor de la muerte de ese estado.

A comienzos de noviembre, Newsom anunció que cambiaría esas sentencias por penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El gobernador justificó la medida en su postura frente a la pena capital y en lo que describió como razones de dignidad humana.

La decisión generó críticas de Trump, quien señaló que entre los reclusos beneficiados había más de 110 personas condenadas por asesinar niños, más de 100 violadores que mataron a sus víctimas y varios asesinos en serie.

Trump solicitó la pena de muerte para asesinos de niños en EE. UU.

Durante su intervención, el presidente aseguró que instruyó a su fiscal general para acelerar la aplicación de las sentencias de muerte federales y ampliar la búsqueda de esta condena en delitos considerados especialmente graves.

La directriz contempla que los fiscales federales soliciten la pena capital en casos como el asesinato en primer grado de un menor y los homicidios cometidos durante una violación, abuso o explotación sexual de un niño, secuestro o trata de personas.

Una vez que los jurados se hayan pronunciado, la pena capital será rápida y segura.

Con esta medida, el mandatario busca fortalecer el uso de la pena de muerte en el sistema judicial federal. Sin embargo, la directriz se refiere a delitos bajo jurisdicción federal y no modifica automáticamente las decisiones adoptadas por las autoridades de cada estado.

¿Qué respondió Gavin Newsom?

La oficina del gobernador de California respondió a los cuestionamientos del presidente y defendió el alcance de la conmutación de las condenas.

En un mensaje, insistió en que ninguno de los beneficiados recuperará la libertad y que todos permanecerán en prisión hasta el final de sus vidas.

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Todas las personas… cuya pena fue conmutada en el corredor de la muerte de California morirán en prisión. Ni una sola saldrá en libertad.

La medida anunciada por el gobernador alcanza a 548 personas que estaban condenadas a muerte en California. El cambio de sentencia no elimina sus condenas ni les concede la posibilidad de obtener libertad condicional.