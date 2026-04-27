Presidente Petro sospecha que explosivos de los atentados terroristas podrían provenir de Ecuador

El país se encuentra de luto por la oleada violenta que ha azotado al suroccidente, específicamente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En las últimas 72 horas, se registraron al menos 31 hechos terroristas con explosivos.

Uno de los más lamentables se dio en Cajibío y dejó el saldo de 20 fallecidos, incluyendo líderes sociales y población agrícola. El hecho se dio cuando un cilindro explotó en la vía Panamericana.

Alerta máxima en Cauca y Valle

Las sospechas apuntan a las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados, estarían detrás. Aparte de los atentados, la Defensoría ha tenido información sobre la posible instalación de más artefactos en Mandivá, Santander de Quilichao y Caldono.

A esto hay que sumarle lo acontecido el viernes 24 de abril, cuando un bus fue estacionado al frente del Batallón Pichincha en Cali. El vehículo explotó, pero no dejó víctimas mortales.

Presidente pide investigar el origen de los explosivos

Durante la alocución de este lunes 27 de abril, el presidente Gustavo Petro se pronunció y puso sobre la mesa la hipótesis de que los explosivos utilizados en los ataques hayan provenido de Ecuador.

El mandatario hizo referencia al suceso presentado en Cajibío: “Lo que quiero que investiguen es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que les llegan a los frentes en el Cauca, vienen de Ecuador”.

“Tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo y por usar su frente de narcotraficantes. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha”, aseguró.

Con respecto a ‘Mordisco’, reveló que la Corte Penal Internacional (CPI) admitió una denuncia que interpuso y pidió extenderla sobre otros cabecillas (como alias Marlon) de las disidencias que operan en Cauca.