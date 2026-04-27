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¿Cuántos atentados terroristas se registraron en Colombia en 72 horas?

Durante el fin de semana el suroccidente colombiano vivió una aterradora escalada de violencia.

¿Cuántos atentados terroristas se registraron en Colombia en 72 horas?
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
02:00 p. m.
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Al menos 31 ataques terroristas se registraron en el suroeste de Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance entregado por las autoridades.

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El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado 25 de abril en el departamento del Cauca ascendió a 20, mientras que 38 personas resultaron heridas, entre ellos cinco menores de edad.

Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

Las víctimas de los atentados eran 20 campesinos que viajaban en una chiva en Cajibío, Cauca
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¿Quiénes están detrás de los ataques terroristas en el país?

Los ataques son atribuidos a una facción de las disidencias de las Farc comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscando del país, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

La ola terrorista es una respuesta ante operaciones militares en la zona, según el ministro Pedro Sánchez, quien calificó estas acciones como crímenes de guerra.

El Cauca es uno de los departamentos más azotados por la ofensiva guerrillera.

¿Quiénes están detrás de la ola de atentados que dejan 20 muertos?
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¿Hay garantías de seguridad para las elecciones presidenciales?

El presidente Gustavo Petro llamó a los actores detrás de estas acciones “terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

Los principales candidatos presidenciales también condenaron la jornada de violencia.

Los ataques siembran un "clima de miedo" de cara a las elecciones, dijo en X Iván Cepeda.

"Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro", dijo Abelardo de la Espriella.

"Este gobierno ha permitido que la violencia crezca", dijo por su parte la senadora Paloma Valencia.

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