Militarizaron la vía Panamericana tras brutal atentado en Cajibío: conductores cruzan con miedo

Recorrer hoy la vía Panamericana en el departamento del Cauca no solo significa enfrentar trancones y restricciones, sino atravesar una zona marcada por el miedo, la destrucción y el recuerdo de un atentado terrorista que dejó decenas de muertos y heridos.

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En el sector conocido como el túnel de Cajibío, exactamente donde fue instalado y activado un explosivo de alto poder, la escena sigue siendo fuerte.

La pregunta entre quienes transitan por allí es la misma: cómo fue posible que en plena vía Panamericana se perpetrara un ataque de esa magnitud.

Militarizaron la vía Panamericana tras brutal atentado en Cajibío

Militarizada. Así permanece la vía Panamericana, o al menos el tramo correspondiente al túnel de Cajibío, sitio exacto donde ocurrió el atentado terrorista que estremeció al departamento del Cauca.

Durante el recorrido realizado por la zona, quedó en evidencia no solo la magnitud del ataque, sino también el temor con el que viven quienes deben pasar diariamente por este lugar.

Uno de los vehículos alcanzados por la explosión todavía permanece sobre la carretera. Ese automotor, visible en plena vía Panamericana, se convirtió en una muestra directa de la tragedia.

Sus ocupantes no sobrevivieron.

La imagen del vehículo destruido sigue siendo el recuerdo más fuerte de lo que dejó el atentado en este sector rural de Cajibío y una advertencia para quienes hoy continúan transitando por allí.

En medio de enormes filas de carros que superan los cinco kilómetros, avanzar por esta carretera se ha convertido en un desafío y también en un riesgo.

Conductores y habitantes temen por su vida tras atentado en la vía Panamericana

Para los conductores, no se trata solamente de soportar la congestión vehicular, sino de sentir que en cualquier momento podría repetirse una acción violenta.

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Muchos habitantes aseguran que las disidencias de las Farc los han venido intimidando durante semanas y temen que vuelva a registrarse otro atentado de esta magnitud.

Dicen sentirse tristes por lo que está ocurriendo en el departamento y profundamente asustados por la violencia que se ha intensificado en las últimas horas.

Ese miedo también lo expresó Raúl Andrade, uno de los conductores que debe seguir movilizándose por esta zona.

El miedo que a uno le da, que le quemen el carro, una explosión por ahí.

Para él, el temor no es solo perder la vida, sino también arriesgar sus animales, su trabajo, su sustento y el bienestar de su familia.

Otros transportadores también lanzaron fuertes críticas y aseguraron sentirse abandonados por el Gobierno nacional.

“No he visto un solo soldado desde que salí de Popayán, ni uno”, denunció otro conductor.

Aunque el Ejército Nacional informó que actualmente hay 21.000 hombres y mujeres desplegados en diferentes puntos del Cauca, muchas personas con las que se habló durante el recorrido aseguran que siguen sintiendo olvido institucional.

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Además, en la zona donde fueron detonados los explosivos todavía se realizan trabajos para estabilizar el terreno, razón por la cual permanecen restricciones de movilidad mientras se intenta recuperar la normalidad vial.